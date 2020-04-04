Таллиннку со скандалом выгнали с проекта «Дом-2»: смотрите, где она теперь живет

Во время пандемии коронавируса Милене пришлось собрать все свои вещи - их набралось более 5 огромных сумок - и переехать в малюсенькую квартиру-студию в Москве. Как сказала экс-участница телепроекта, в такое время выбирать особо не пришлось, ситуация в стране и в мире не самая лучшая, заселилась, куда успела. Милена приехала на телепроект «Дом-2» летом 2018 года из Таллинна, в Эстонии у нее только брат и сестра, родителей у девушки нет, она из детского дома и не скрывает этот факт.

Во вчерашней трансляции Милена сказала, что ей не нравится в Эстонии. Судя по всему, на родину она возвращаться в ближайшее время не собирается и уже рассказывает поклонникам о тяжелой жизни в столице России. Кстати, на ТНТ выпуски с Миленой будут еще до понедельника, как она сама сказала, в первый день прошлой неделе зрители увидят то, как ее выгоняют. Но ситуация в эфире очень напряженная и Милена постоянно закатывает истерики на проекте. О том, знает ли Бузова о ее уходе - неизвестно.

Количество подписчиков Милены в Instagram - почти 400 тысяч, это примерно как количество жителей Таллинна. За ее прямыми эфирами следит по 10 тысяч человек одновременно.

«В Москве не так уж легко.

Уходя с проекта, мне было очень страшно идти в неизвестность одной. Я никогда не жила одна и не снимала квартиру, так ещё и не жила в Москве. Сейчас ещё и карантин, все закрыто... хотела выучиться на разные профессии в бьюти индустрии, но увы.

Я искала квартиру на Авито и Циане, но по итогу там находила какие-то «бабуськины» варианты или далеко от метро. Тут мне моя знакомая прислала ссылку на очень хорошую и светлую квартиру. Квартира находила у метро Молодежная. Я позвонила и попросила встретиться, чтобы показать мне квартиру. На что мне женщина говорит «пришлите 10 тысяч залог, тогда мы встретимся». Я сначала подумала, что это нормально... уже почти что скинула деньги и тут меня озарило спросить у москвичей, что это за тема такая. Так вот... они просто обманывают людей и это мошенники. Под объявлением потом появились комментарии других пользователей, что женщина не хочет встречаться и показывать машину, что очень странная она.