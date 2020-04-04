Таллиннку со скандалом выгнали с проекта «Дом-2»: смотрите, где она теперь живет
Вчера вечером скандальная участница телепроекта «Дом-2» из Таллинна Милена Безбородова сообщила своим поклонникам в Instagram о том, что ее выгнали с проекта и с Лешей она рассталась, по словам девушки, мужчина к ней не придет и она не хочет о нем ничего слышать.
Во время пандемии коронавируса Милене пришлось собрать все свои вещи - их набралось более 5 огромных сумок - и переехать в малюсенькую квартиру-студию в Москве. Как сказала экс-участница телепроекта, в такое время выбирать особо не пришлось, ситуация в стране и в мире не самая лучшая, заселилась, куда успела. Милена приехала на телепроект «Дом-2» летом 2018 года из Таллинна, в Эстонии у нее только брат и сестра, родителей у девушки нет, она из детского дома и не скрывает этот факт.
Во вчерашней трансляции Милена сказала, что ей не нравится в Эстонии. Судя по всему, на родину она возвращаться в ближайшее время не собирается и уже рассказывает поклонникам о тяжелой жизни в столице России. Кстати, на ТНТ выпуски с Миленой будут еще до понедельника, как она сама сказала, в первый день прошлой неделе зрители увидят то, как ее выгоняют. Но ситуация в эфире очень напряженная и Милена постоянно закатывает истерики на проекте. О том, знает ли Бузова о ее уходе - неизвестно.
Количество подписчиков Милены в Instagram - почти 400 тысяч, это примерно как количество жителей Таллинна. За ее прямыми эфирами следит по 10 тысяч человек одновременно.
«В Москве не так уж легко.
Уходя с проекта, мне было очень страшно идти в неизвестность одной. Я никогда не жила одна и не снимала квартиру, так ещё и не жила в Москве. Сейчас ещё и карантин, все закрыто... хотела выучиться на разные профессии в бьюти индустрии, но увы.
Я искала квартиру на Авито и Циане, но по итогу там находила какие-то «бабуськины» варианты или далеко от метро. Тут мне моя знакомая прислала ссылку на очень хорошую и светлую квартиру. Квартира находила у метро Молодежная. Я позвонила и попросила встретиться, чтобы показать мне квартиру. На что мне женщина говорит «пришлите 10 тысяч залог, тогда мы встретимся». Я сначала подумала, что это нормально... уже почти что скинула деньги и тут меня озарило спросить у москвичей, что это за тема такая. Так вот... они просто обманывают людей и это мошенники. Под объявлением потом появились комментарии других пользователей, что женщина не хочет встречаться и показывать машину, что очень странная она.
Сейчас я нашла студию, через знакомую знакомой. Студия стоит в районе 30-35 тысяч (до 421 евро) (точную цену не скажу) и в цену входит интернет и коммунальные. Дом очень хороший и на этаж с моей студии не так легко попасть. Везде двери с чипом. Есть свой внутренний двор, куда также могут попасть только жильцы этого дома. До огромного ТЦ и метро мне идти 10 минут, на такси 5 минут и стоит 100 рублей.
На фото у меня уставший вид, знаете сами почему. Сегодня, когда наносила макияж, то заметила, что у меня дикие мешки под глазами.
И мне ещё интересно,
За сколько вы снимаете квартиру?» - написала Милена Безбородова.
В Москве не так уж легко. Уходя с проекта, мне было очень страшно идти в неизвестность одной. Я никогда не жила одна и не снимала квартиру, так ещё и не жила в Москве. Сейчас ещё и карантин, все закрыто.. хотела выучиться на разные профессии в бьюти индустрии, но увы. Я искала квартиру на Авито и Циане, но по итогу там находила какие-то «бабуськины» варианты или далеко от метро. Тут мне моя знакомая прислала ссылку на очень хорошую и светлую квартиру. Квартира находила у метро Молодежная. Я позвонила и попросила встретиться, чтобы показать мне квартиру. На что мне женщина говорит «пришлите 10 тысяч залог, тогда мы встретимся». Я сначала подумала, что это нормально.. уже почти что скинула деньги и тут меня озарило спросить у Москвичей, что это да тема такая. Так вот.. они просто обманывают людей и это мошенники. На объявлении потом появились комментарии других пользователей, что женщина не хочет встречаться и показывать машину, что очень странная она. Сейчас я нашла студию, через моей знакомой знакомую. Студия стоит в районе 30-35 тысяч (точную цену не скажу) и в цену входит интернет и коммунальные. Дом очень хороший и на этаж с моей студии не так легко попасть. Везде двери с чипом, к Кострому надо прикладывать ключ и только тогда открывается дверь. Есть свой внутренний двор, куда также могут попасть только жильцы этого дома. До огромного ТЦ и метро мне идти 10 минут, на такси 5 минут и стоит 100 рублей. На фото у меня уставший вид, знаете сами почему. Сегодня когда наносила макияж, то заметила, что у меня дикие мешки под глазами. И мне ещё интересно, За сколько вы снимаете квартиру?