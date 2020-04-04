Нарвская певица на самоизоляции родила российскому тренеру Валерию Карпину дочь

«Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки? Спасибо, родненькая моя!» - написал он.

У Карпина есть две дочери от первого брака - 22-летняя Мария и 17-летняя Валерия. Нынешняя жена Дарья Карпина (Гордеева) - солистка нарвской группы BeFree, на которой он женился летом 2017 года, уже родила ему одну дочь в 2018 году. Ей дали имя Дарья. Какое имя дали новорожденной, наставник «Ростова» не сообщил, передает RG.ru.

Любопытно, что один из пользователей поинтересовался у Валерия Карпина, хочет ли он, чтобы в следующий раз родился сын, но тренер «Ростова» не ответил на это сообщение.

Дарья Карпина на своей странице в Instagram сообщила следующее:

«4.04.2020 в 16.11 родилась наша маленькая принцесса. Второй раз мы прошли этот нелегкий путь вдвоем с @vgkarpin от начала родов и до ее первого крика».

Напомним, что и Дарья, и Валерий родились в Нарве и часто там бывают, но их постоянное место жительства - Ростов-на-Дону. Сейчас счастливая семья находится в лучшем частном роддоме города - Клинике профессора Буштыревой.

Портал Limon.ee желает чудесной семье здоровья и поздравляет с этим радостным событием!

Вспомнить творчество коллектива BeFree можно ниже, посмотрев видео выступления группы в эту новогоднюю ночь в Нарве!