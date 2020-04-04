Нарвская певица на самоизоляции родила российскому тренеру Валерию Карпину дочь

У главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина родилась дочь. Об этом он сообщил в своем Instagram. О рождении еще одной дочери 51-летний специалист сообщил со свойственным ему юмором.
«Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки? Спасибо, родненькая моя!» - написал он.
У Карпина есть две дочери от первого брака - 22-летняя Мария и 17-летняя Валерия. Нынешняя жена Дарья Карпина (Гордеева) - солистка нарвской группы BeFree, на которой он женился летом 2017 года, уже родила ему одну дочь в 2018 году. Ей дали имя Дарья. Какое имя дали новорожденной, наставник «Ростова» не сообщил, передает RG.ru.
Любопытно, что один из пользователей поинтересовался у Валерия Карпина, хочет ли он, чтобы в следующий раз родился сын, но тренер «Ростова» не ответил на это сообщение.
Дарья Карпина на своей странице в Instagram сообщила следующее:
«4.04.2020 в 16.11 родилась наша маленькая принцесса. Второй раз мы прошли этот нелегкий путь вдвоем с @vgkarpin от начала родов и до ее первого крика».
Напомним, что и Дарья, и Валерий родились в Нарве и часто там бывают, но их постоянное место жительства - Ростов-на-Дону. Сейчас счастливая семья находится в лучшем частном роддоме города - Клинике профессора Буштыревой.
Портал Limon.ee желает чудесной семье здоровья и поздравляет с этим радостным событием!
Вспомнить творчество коллектива BeFree можно ниже, посмотрев видео выступления группы в эту новогоднюю ночь в Нарве!
BeFree - «Наступили холода»