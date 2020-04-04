У Селены Гомес диагностировали психическое расстройство

Диагноз Селене поставили врачи лучшей психиатрической клиники Штатов – она наблюдается в больнице им. Маклина в Бельмонте. Звезда шоу-бизнеса призналась, что после того, как медики вынесли свой вердикт, она почувствовала облегчение. Ведь теперь Селена знает, из-за чего она столько лет подряд мучилась от депрессии и тревоги. Получив подробную информацию о своем заболевании, она избавилась от страха перед ним.

«Когда у меня есть много информации, это действительно помогает, это не пугает меня, когда я знаю, что это такое, - рассказала Гомес. - Когда я была помладше, я боялась грозы, и мама купила мне всевозможные книги о грозах, сказав: "Чем больше ты будешь узнавать о них, тем меньше будешь бояться". Это сработало. Это то, что мне очень помогает».

Певица рассказала, что она родом из Техаса – а там не принято показывать свои слабости.

«Я из Техаса, там люди стараются не говорить о психическом здоровье. Ты должен казаться крутым», - призналась артистка.

В августе 2016 года Селена сделала перерыв в своей карьере, чтобы лечь в реабилитационную клинику и справиться с тревогой, приступами паники и депрессией. По словам певицы, состояние тревожности – это сопутствующее проявление хронического заболевания, с которым она борется уже много лет – волчанки. Год спустя из-за волчанки Селене сделали пересадку почки. Донорский орган ей дала ее подруга.

Биполярное расстройство (или маниакально-депрессивный психоз) – это психическое заболевание, проявляющееся частой сменой настроений, перепадами энергии и способности действовать. Приступы активности у таких больных сменяются вялостью и апатией. Пациенты с биполярным расстройством часто страдают и другими, сопутствующими, психическими расстройствами. Такой диагноз – не редкость среди голливудских знаменитостей и звезд шоу-бизнеса. Например, биполярным расстройством страдают актриса Кэтрин Зета-Джонс, певица Мэрайя Кэрри, актер Ричард Дрейфус, актриса Деми Ловато.

В январе этого года Селена Гомес публично обвинила своего бывшего бойфренда Джастина Бибера в эмоциональном насилии. Певица призналась, что только сейчас поняла: во время их романа она была жертвой.

«Я действительно стала жертвой эмоционального насилия. Я поняла это, только когда окончательно повзрослела. Мне бы не хотелось провести остаток своей жизни в разговорах об этом, но я правда горжусь тем, что теперь стала сильнее, чем когда-либо, и смогла найти способ с достоинством выйти из этой ситуации», - рассказала Селена во время своего визита на радиостанцию National Public Radio.

Канадский певец и американская исполнительница с мексиканскими корнями закрутили роман в 2010 году. Они считались золотой парой: у Бибера в активе тогда было пятое место в рейтинге самых богатых молодых певцов по версии Forbes и 55 миллионов долларов дохода в год. У Селены - более скромные пять миллионов долларов, роли в нескольких голливудских фильмах и звание одной из самых желанных женщин планеты. Но увы - пара объявила о расставании в 2012 году.