Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

Министры и их советники – не единственные публичные личности, заразившиеся новой инфекцией. Сегодня, 4 апреля, Pink заявила в своем Instagram, что провела с трехлетним сыном последние две недели на карантине после того, как у них обнаружили COVID-19. Сейчас члены семьи полностью здоровы, сообщает Joinfo.com.

«Нам повезло»

Девушка поделилась, что она и ее сын Джеймсон немедленно изолировались, заметив у себя первые симптомы коронавируса, и вызвали семейного врача. У доктора был доступ к тестам на вирус, и он смог проверить звезду и ее сына.

Однако Pink также рассказала о своем выздоровлении: «Моя семья уже изолировалась на тот момент (заражения), и мы продолжаем соблюдать карантин даже сейчас, следуя рекомендациям врача. Несколько дней назад мы прошли повторное тестирование и результаты, к счастью, стали отрицательными».

Pink пожертвует миллион долларов на борьбу с пандемией

Семье известной певицы повезло с доктором, однако не все люди имеют доступ к необходимому оборудованию. К сожалению, многие просто не могут позволить себе сдать анализы на новый COVID-19, так как тесты ужасно дорогие.

Pink пожаловалась на бездействие правительства в вопросе диагностирования коронавируса: «Это показывает неспособность нашего правительства сделать тестирование более доступным. Болезнь реальная и серьезная. Люди должны знать, что вирус затрагивает всех: молодых и старых, здоровых и нездоровых».

«Мы должны обеспечить доступ к тестированию для всех слоев населения, сделав его бесплатным. Так мы сможем защитить наших детей, семью и друзей», — написала поп-звезда, сообщив о намерении пожертвовать по 500 000 долларов Фонду больницы университета Темпл в Филадельфии и Фонду COVID-19 Лос-Анджелеса.

С госпиталем Темпл ее связывает не только желание помочь в борьбе с коронавирусом, но и ее мать Джуди Мур. Оказывается, она проработала 18 лет именно в этой больнице, трудясь в кардиологическом отделении.

«Спасибо всем медицинским работникам и всем людям в мире, которые так усердно работают, чтобы защитить наших близких», — подвела черту в своем обращении Pink.