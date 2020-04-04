Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом, который строил с Бузовой

Правда, Оля так и не смогла создать уют в подмосковном особняке, так как рассталась с Тарасовым. Его обустройством уже занималась другая девушка — финалистка конкурса красоты «Мисс Россия 2014» Анастасия Костенко. До сих пор не утихают слухи о том, что уроженка Сальска увела Диму из семьи ради собственного финансового благополучия.

Накануне Костенко сообщила подписчикам, что роскошные апартаменты площадью в 1000 квадратных метров отныне принадлежат ей. «Отвечу один и последний раз. Дом мой. Это был подарок на рождение второй дочери», — заявила молодая мама.

Недоброжелатели не верят словам Анастасии, считая, что Дмитрий не мог так расщедриться. Кроме того, коттедж якобы изначально был записан на маму футболиста, поэтому Бузова не смогла претендовать на него при разводе.

К слову, в последнее время дела Дмитрия Тарасова идут плохо. Не успел он найти новое место работы (спортсмен перешел в казанский «Рубин» после шести месяцев перерыва), как получил очередную травму и был вынужден оставить профессиональный спорт. Несмотря на эту, он все же будет получать причитающуюся ему заработную плату.

Доходы Тарасова уменьшились в несколько раз за последние годы, поэтому он не оставляет надежды уменьшить алименты дочери от первого брака, которая пока получает ежемесячно по 4845 евро.

«Согласно контракту с «Рубином», ежемесячная зарплата Дмитрия составляет полмиллиона рублей. Недавно у моего подопечного родился третий ребенок и, согласно закону, на такое количество детей он должен платить не более шестой части своих доходов, а это без малого 1000 евро. То есть мы будем настаивать на уменьшение ныне существующих алиментов в пять раз», — рассказывал адвокат футболиста — Умалат Сайгитов.