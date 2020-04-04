Сб, 4.04.2020
Полицейские и спасатели показали, какую дистанцию нужно соблюдать на улицах Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Поклонники спели «Надежду» в поддержку зараженного Covid-19 Льва Лещенко. Он ответил

Лев Лещенко

ФОТО: Novikov Maxim/ITAR-TASS

Поклонники 78-летнего российского исполнителя Льва Лещенко, который в настоящее время находится в больнице с Covid-19, поддержали артиста песенным флешмобом, пишет TVNET. Они cпели «Надежду» и опубликовали видеозапись в Instagram, чтобы кумир почувствовал из заботу. Лещенко ответил.

Флешмоб запустил директор народного артиста Андрей Гайдель. Запись роликов со своим исполнением композиции представитель знаменитости предложил публиковать в соцсетях с хэштегом #ЛевНадежда. Пользователи сети откликнулись на этот призыв!

Только посмотрите:

«Пожелаем скорейшего выздоровления легенде нашей эстрады», – написала Ирина из Суворова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ariana Bondareva (@aria.dna1609) on

«Присоединяюсь к флешмобу в честь Льва Валерьяновича», – подписала свое видео девушка с ником aria.dna1609.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nadejda Utkina (@utkinanadejda) on

«Поправляйтесь, любимый Лев Лещенко», – написала женщина, исполнившая песню в переводе на французский.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Михаил Албулов (@mihailalbulov) on

«Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни и вдохновения», – написал Михаил из Ярославля.

Чтобы понять масштаб поддержки артиста, предлагаем посмотреть это видео:

Позже Лев Лещенко отблагодарил всех участников флешмоба, записав небольшое обращение. Видео он опубликовал в своем Instagram. 

«Огромное спасибо за этот домашний флешмоб. Никогда не думал, что вы так подхватите все это, и у нас столько прекрасных исполнителей этой песни. Я теперь теряюсь даже, не представляю, как я буду выходить на сцену, это надо будет придумать что-то особенное! Сейчас сижу в палате. Передаю привет», – сказал он. Свое послание артист завершил исполнением отрывка из песни «Надежда». Он призвал всех беречь свое здоровье и здоровье близких.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Лев Лещенко (@leshchenko_lv) on

Напомним, в конце марта советский и российский исполнитель Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на Covid-19.

Позже стало известно, что народный артист заражен Covid-19. Сначала он был в тяжелом состоянии, находился в реанимации, но его состояние стабилизировалось. В настоящее время он проходит лечение в инфекционной больнице в московском поселке Коммунарка.

НАВЕРХ