Поклонники спели «Надежду» в поддержку зараженного Covid-19 Льва Лещенко. Он ответил

Флешмоб запустил директор народного артиста Андрей Гайдель. Запись роликов со своим исполнением композиции представитель знаменитости предложил публиковать в соцсетях с хэштегом #ЛевНадежда. Пользователи сети откликнулись на этот призыв!

Только посмотрите:

«Пожелаем скорейшего выздоровления легенде нашей эстрады», – написала Ирина из Суворова.

«Присоединяюсь к флешмобу в честь Льва Валерьяновича», – подписала свое видео девушка с ником aria.dna1609.

«Поправляйтесь, любимый Лев Лещенко», – написала женщина, исполнившая песню в переводе на французский.

«Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни и вдохновения», – написал Михаил из Ярославля.

Чтобы понять масштаб поддержки артиста, предлагаем посмотреть это видео:

Позже Лев Лещенко отблагодарил всех участников флешмоба, записав небольшое обращение. Видео он опубликовал в своем Instagram.

«Огромное спасибо за этот домашний флешмоб. Никогда не думал, что вы так подхватите все это, и у нас столько прекрасных исполнителей этой песни. Я теперь теряюсь даже, не представляю, как я буду выходить на сцену, это надо будет придумать что-то особенное! Сейчас сижу в палате. Передаю привет», – сказал он. Свое послание артист завершил исполнением отрывка из песни «Надежда». Он призвал всех беречь свое здоровье и здоровье близких.

Напомним, в конце марта советский и российский исполнитель Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на Covid-19.