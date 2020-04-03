Вспышка коронавируса быстро положила конец туризму — закрылись также культурные и развлекательные заведения, что оставило тысячи эстонцев без работы. Однако поставщики интимных услуг не заинтересовали правительство, и каждый должен решить, стоит ли сохранять бизнес на плаву и каким образом.

Сайт знакомств iha.ee, где прежде всего работают массажисты предлагающие массаж «со счастливым концом» и те, кто ищет «спонсоров», все еще активно обмениваются информацией. В этом нет ничего противозаконного, потому что встречи между двумя людьми все еще разрешены: дело в том, как делать массаж массаж body to body соблюдая расстояние в два метра.

Салоны находящиеся в частной собственности, включая не только массажные салоны, но и салоны красоты, по-прежнему открыты: решением правительства на прошлой неделе были закрыты салоны красоты находящиеся в торговых центрах. Тем не менее, к поставщикам интимных услуг проникло предупреждение.

Ожидаются только здоровые клиенты

«Прежде чем прийти, убедитесь, что вы здоровы: нет боли в горле, лихорадки, насморка или плохого самочувствия», — предупреждает своих клиентов на iha.ee один из эротических массажистов в Пярну. «Если у вас насморк или кашель, пожалуйста, не приходите!» присоединяется второй человек предлагающий услугу массажа Лингама. «Если вы в группе риска, то знайте, что я буду доступна и через 14 дней», — заявляет третий массажист.

Больных клиентов просят оставаться дома. ФОТО: Скриншот с сайта iha.ee

Елена, работающая проституткой в центре Таллинна, также представила своим клиентам дополнительное условие в связи с чрезвычайным положением: «Добро пожаловать, если нет проблем со здоровьем, я, конечно, тоже здорова».

Введены новые защитные средства

Хотя гигиена должна идти рука об руку с интимными услугами, даже если в мире не распространяется смертоносный вирус, многие работники ввели дополнительные меры. «Я здорова, у меня чистое место и есть антисептик», — высказалась одна из массажисток. «Все продезинфицировано соответствующими химическими средствами. Есть маски, одноразовые салфетки, полотенца, спирт», — объяснила вторая коллега более подробно.

На сайте voodi.ee, который, как следует из названия, фокусируется прежде всего на встречах в постели, также появилась реклама не относящаясся к привычным предложениям секса, в которой можно прочесть предостережение по поводу коронавируса.

Также следует отметить, что та же женщина предлагает оральный секс без использования презерватива с доплатой в 20 евро. Таким образом, ясно, какого вируса женщина опасается больше.

«30-летняя красивая, чистая, здоровая женщина, предлагаю здоровым мужчинам очень хороший массаж и многое другое», — пишет одна женщина из Ласнамяэ на плохом эстонском языке. Непонятно, что именно подразумевается под чистотой и здоровьем — в любое другое время вы можете подумать, что говорится об отсутствии венерических заболеваний.

Поставщики интимных услуг по-разному отреагировали на кризис связанный с коронавирусом: некоторые предлагают чистящие средства, некоторые работают в масках. ФОТО: Скриншоты с сайтов iha.ee и voodi.ee

«Dus on ka ja antibokteria geel», — заявила дргая проститутка из Ыйсмяэ на еще более ломаном эстонском, но идея ясна: руки (и все остальное необходимое) можно очистить с помощью дезинфицирующего средства до и после самого процесса, а также и во время оказания услуг. Следует отметить, что та же женщина предлагает оральный секс без использования презерватива с доплатой в 20 евро. Таким образом, ясно, какого вируса женщина опасается больше.

Достаточно ли маски, чтобы защитить секс-работника?

На странице voodi.ee привлекают внимание массажисты, которые, якобы, носят маску во время работы. Невозможно точно сказать, насколько полезна маска, если в перечень услуг входит массаж body to body, поскольку неизвестно, распространяется ли вирус только воздушно-капельным путем или аэрогенным в том числе. Если комната хорошо проветривается, и массажист не трогает свое лицо, использование маски может быть лучшим вариантом прямо сейчас.

Тем не менее, львиная доля секс-работников ничего не изменила: если чистоте действительно уделяется больше внимания, то реклама, по крайней мере, об этом умалчивает. Вероятно, главная забота о чистоте заключается в том, что клиентов стало мало. «Клиентов так мало, что вирусу здесь неоткуда взяться», — ответила на вопрос Elu24 одна из поставщиц сексуальных услуг. «Да, я занимаюсь оральным сексом в маске», — пошутила Таллиннская проститутка Анна на тему того же вопроса.

Предлагая интимные услуги, трудно держаться на расстоянии двух метров. ФОТО: Скриншот с сайта iha.ee