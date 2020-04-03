Индийская пара назвала новорожденных Корона и Ковид

Имя девочки Корона относится к коронавирусу, а имя мальчика Ковид — к вирусному заболеванию.

По словам родителей, они дали детям необычные имена, потому что в их глазах это означает символическое покорение вируса.

Дети родились в ночь с 26 на 27 марта в больнице, где было введено несколько ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Родители добавили, что по окончании пандемии они могут дать своим детям другие имена.

По словам 27-летней матери Прити Вермы, у нее были трудности с зачатием, и она и ее муж очень рады, что у них наконец появились дети.

Когда они поехали в больницу, их остановила полиция и спросила, куда они направляются во время запрета. Они прибыли в больницу в последнюю минуту, и близнецы родились с помощью кесарева сечения.

«Коронавирус очень опасен, но благодаря этому люди уделяют больше внимания чистоте и гигиене. Вот почему мы назвали детей Корона и Ковид», — объяснила женщина.

В Индии, с населением в 1,3 миллиарда человек действуют очень строгие законы и правила, при которых запрещено находиться на улице и скапливаться толпами.