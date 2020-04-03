Как алкоголь влияет на организм во время эпидемии
С бутылкой и без иммунитета. Лайф выяснил, чем опасно употребление спиртных напитков на карантине.
Продажи алкоголя в период карантина бьют рекорды. Ретейлеры отмечают, что подобный спрос обычно фиксируют в новогодние праздники. В некоторых регионах уже вводят запрет или ограничения на продажу спиртного. К этому тренду уже подключился крупный бизнес. Предприимчивое руководство Сбербанка предлагает наряду с лекарствами доставлять алкоголь на дом, также отмечая в своих исследованиях колоссальный рост продаж горячительного во время вынужденных каникул.
Однако врачи-наркологи, иммунологи и диетологи, опрошенные Лайфом, предупреждают: карантин — не повод для веселья, а привычка заливать стресс алкоголем крайне опасна для психики и всего организма в целом.
Двойной удар по эндокринной системе
Нормальная работа мозга сейчас травмирована стрессом. Активный выброс специальных гормонов, связанных с этим состоянием, — катехоламинов — влияет на все органы в целом, но особенно на эндокринные железы. Тем самым нарушается сахарный баланс, скачет давление, начинается бессонница и так далее. Стресс такого уровня, который сейчас стал массовым, сам по себе разрушителен для организма, и к нему добавляются последствия алкоголя
— Проблема массового стресса сегодня носит глубокий социальный характер, — объясняет медик. — Большинство клиентов, которые в этот период обращаются за психотерапевтической помощью, говорят не о страхе перед коронавирусом как таковым, а о чрезвычайном напряжении на работе, психологическом давлении со стороны работодателей. Многих также беспокоит тотальный контроль, участились семейные скандалы и проблемы в личных отношениях.
Пьёшь — танцуй!
Тревожная атмосфера в условиях изоляции только усиливает пагубный эффект от воздействия алкоголя на сердечно-сосудистую, выделительную и другие системы организма. При этом ограничение подвижности на карантине не даёт возможности этот пагубный эффект снизить, как это происходит в новогодние праздники, когда мы гуляем, поём и танцуем, что ускоряет процесс переработки этилового спирта и снижает выработку кортизола (гормона стресса).
— Люди, будучи изолированными, психологически ощущают ограничения сродни лишению свободы. И в этих условиях ни в коем случае нельзя снимать стресс, "пируя во время чумы". Это не праздник, — напоминает психиатр Александр Федорович. — Такая привычка — заливать горе алкоголем — опасна быстрым развитием алкоголизма.
Иммунолог Марина Аплетаева также заметила, что спиртное повышает уровень агрессии, стимулируя выработку кортизола надпочечниками. И в условиях стресса мозг запоминает эту цепочку: плохое настроение — выпей! Поэтому медик рекомендует пить именно по праздникам, чтобы хорошее настроение хоть как-то снижало агрессивную активность кортизола.
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— Алкоголь действительно мощный дестрессор, но это палка о двух концах. И второй ее конец может в итоге указать в сторону психиатрической больницы. В тяжелейших для психики условиях изоляции алкоголь обостряет и провоцирует серьезнейшие психические расстройства, часто фиксируют случаи психозов, суицидальных настроений и в целом эскалацию конфликтов внутри семьи, — отметил психиатр Александр Федорович.
Ожирение и аллергия
Алкоголь — это быстрые углеводы. Небольшой бокал вина можно сравнить с двумя кусками сахара. Высокий уровень сахара в крови провоцирует ожирение, сахарный диабет, проблемы с сосудами и сердцем.
Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева также напомнила любителям средь бела дня пропустить бокальчик вина, что это высокоаллергенный продукт.
— При производстве вина в нём остаются оболочки винограда, которые полны аллергенов. Кроме того, туда добавляется диоксид серы. А сера — крайне токсичное вещество, и при её значительном попадании в организм больше всего страдает печень, — напомнила врач. — К нагрузке на печень добавляется этанол. Всё это усугубляет токсичность и ослабляет функцию печени, которая ещё и синтезирует витамин А — основной защитник наших слизистых. Если витамина А не хватает и слизистая сухая, мы чаще и серьезнее болеем.
Снижение иммунитета и авитаминоз
По словам иммунолога Марины Аплетаевой, спиртное, причём любой крепости, активно выводит витамины Б1, Б6 и Б12. А именно они играют ключевую роль в формировании иммунного ответа и устойчивости нервной системы. Дефицит Б-группы сейчас обусловлен ещё и Великим постом, во время которого мало потребляется животных белков, содержащих витамины этой группы. Резкое снижение иммунитета на фоне авитаминоза в разы увеличивает риск осложнений при заболевании коронавирусом!
Кроме того, этанол способствует сгущению крови, что в случае пневмонии может спровоцировать сердечную недостаточность, которая в свою очередь чревата отеком легких. В любом случае при злоупотреблении алкоголем вероятность того, что легкая форма вируса перейдет в тяжелую, значительно повышается.
Патогенные процессы, вызванные алкоголем в печени и кишечнике, также влияют на снижение иммунитета, поясняют эксперты.
— Из-за поражения печени застаивается желчь, которая должна собираться из печёночных протоков и выводиться наружу через кишечник. Застой и уменьшение желчи нарушает баланс бактерий в кишечнике. Это способствует развитию патогенной микрофлоры. А если страдает кишечник, опять же снижается иммунный ответ, — объясняет Марина Аплетаева
«За две недели можно спиться!»
Медики утверждают, что опасность для организма одинаково велика как при регулярных возлияниях в формате "по одной", так и разовых, но мощных нагрузках на печень большим количеством алкоголя.
Продезинфицироваться изнутри?
Врачи объяснили абсурдность подобных идей тем, что вирус попадает в дыхательные пути, а не в желудок или кишечник. И если уж в порядке бреда полоскать рот спиртным, тогда уж резонно будет и в нос, и в глаза заливать алкоголь, шутят они.
Марина Аплетаева также заметила, что опыт итальянцев, у которых гастрономическая привычка пить вино, да ещё и прекрасная средиземноморская диета, доказал, что алкоголь никоим образом не защищает, а скорее усугубляет ситуацию с распространением коронавируса. Токсичность и опасность употребления алкоголя во время карантина превышает все возможные мнимые плюсы.