Как алкоголь влияет на организм во время эпидемии

Продажи алкоголя в период карантина бьют рекорды. Ретейлеры отмечают, что подобный спрос обычно фиксируют в новогодние праздники. В некоторых регионах уже вводят запрет или ограничения на продажу спиртного. К этому тренду уже подключился крупный бизнес. Предприимчивое руководство Сбербанка предлагает наряду с лекарствами доставлять алкоголь на дом, также отмечая в своих исследованиях колоссальный рост продаж горячительного во время вынужденных каникул.

Однако врачи-наркологи, иммунологи и диетологи, опрошенные Лайфом, предупреждают: карантин — не повод для веселья, а привычка заливать стресс алкоголем крайне опасна для психики и всего организма в целом.

Двойной удар по эндокринной системе

Нормальная работа мозга сейчас травмирована стрессом. Активный выброс специальных гормонов, связанных с этим состоянием, — катехоламинов — влияет на все органы в целом, но особенно на эндокринные железы. Тем самым нарушается сахарный баланс, скачет давление, начинается бессонница и так далее. Стресс такого уровня, который сейчас стал массовым, сам по себе разрушителен для организма, и к нему добавляются последствия алкоголя

— Проблема массового стресса сегодня носит глубокий социальный характер, — объясняет медик. — Большинство клиентов, которые в этот период обращаются за психотерапевтической помощью, говорят не о страхе перед коронавирусом как таковым, а о чрезвычайном напряжении на работе, психологическом давлении со стороны работодателей. Многих также беспокоит тотальный контроль, участились семейные скандалы и проблемы в личных отношениях.

Пьёшь — танцуй!

Тревожная атмосфера в условиях изоляции только усиливает пагубный эффект от воздействия алкоголя на сердечно-сосудистую, выделительную и другие системы организма. При этом ограничение подвижности на карантине не даёт возможности этот пагубный эффект снизить, как это происходит в новогодние праздники, когда мы гуляем, поём и танцуем, что ускоряет процесс переработки этилового спирта и снижает выработку кортизола (гормона стресса).

— Люди, будучи изолированными, психологически ощущают ограничения сродни лишению свободы. И в этих условиях ни в коем случае нельзя снимать стресс, "пируя во время чумы". Это не праздник, — напоминает психиатр Александр Федорович. — Такая привычка — заливать горе алкоголем — опасна быстрым развитием алкоголизма.

Иммунолог Марина Аплетаева также заметила, что спиртное повышает уровень агрессии, стимулируя выработку кортизола надпочечниками. И в условиях стресса мозг запоминает эту цепочку: плохое настроение — выпей! Поэтому медик рекомендует пить именно по праздникам, чтобы хорошее настроение хоть как-то снижало агрессивную активность кортизола.

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