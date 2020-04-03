Пациентка с коронавирусом отказалась от аппарата ИВЛ, чтобы спасти жизнь молодым

Пожилая бельгийка добровольно отказалась от аппарата искусственного дыхания в пользу других пациентов. Как сообщает www.germania.one со ссылкой на бельгийское издание Het Laatste Nieuws, после заражения коронавирусом состояние 90-летней Сюзанны Хойлаертс постоянно ухудшалось.

Тем не менее, она попросила медиков не подключать ее к апарату ИЛВ. К сожалению, пенсионерка скончалась на следующие сутки после поступления в клинику.

«Отдайте его более молодым», – сказала престарелая пациентка сотрудникам отделения интенсивной терапии. В интервью Het Laatste Nieuws ее дочь рассказала, что, несмотря на преклонный возраст, ее мать была очень бодрой и могла себя самостоятельно обслуживать в быту. Однако, когда вдруг она потеряла аппетит и начала жаловаться на проблемы с дыханием, – типичные симптомы Covid-19 – дочь заподозрила неладное и отвезла ее в больницу. Там пенсионерку сразу проверили на коронавирус. Тест оказался положительным.

Как стало известно, только в прошлом году женщина переболела пневмонией – это могло существенно ослабить ее организм, так что спустя несколько дней после появления первых симптомов бельгийка скончалась.

Поскольку риск заражения был слишком высоким, дочери не разрешили быть рядом с матерью в последние часы ее жизни.

Я не могла попрощаться и даже не могла пойти на ее похороны,

– сказала она Het Laatste Nieuws.