«Мы всеми брошены и унижены»: как выживают российские туристы, оставшиеся за границей в разгар пандемии

Распространение коронавируса привело к беспрецедентным мерам: практически все государства мира закрыли границы для туристов. Сейчас самолеты курсируют только для того, чтобы эвакуировать граждан и вернуть их на родину. Поскольку количество рейсов минимизировано, выбраться из Азии, Европы и Африки под силу далеко не всем россиянам, пишет «СтарХит» со ссылкой на YouTube-канал «Редакция».

Так, туристки Юлия и Вера застряли на острове Занзибар. Сначала девушки жили в отеле, но потом он закрылся. Они так бы и остались на улице, но на помощь пришли местные жители. «Знакомые согласились выручить нас и поселили у себя дома. Они фактически спасли нам жизнь. Сейчас мы ходим на местные рынки, покупаем там самую дешевую еду. Постоянно сталкиваемся с негативом в Сети. Люди спрашивают, зачем мы куда-то поехали, когда ситуация такая опасная? То есть мы не только всеми брошены, но еще и унижены», — поделились переживаниями девушки.

Еще одна гражданка России по имени Мария застряла в Таиланде. Девушка призналась, что незадолго до поездки уволилась и решила несколько недель отдохнуть в экзотической стране, а по возвращении возобновить поиски работы. Однако именно в этот период в мире произошла глобальная вспышка коронавируса.

«Я сейчас сижу на острове неподалеку от Самуи и не понимаю, что мне делать. Не знаю, нужно ли ехать в Бангкок. У меня осталось 150 долларов, это последние деньги, больше нет. При этом никто не может сообщить, когда я смогу вылететь домой», — призналась Мария.

Очень сложная ситуация сложилась в Индии. Дело в том, что местные власти уверены в иностранном происхождении коронавируса. По их мнению, эпидемия распространяется по территории страны именно из-за туристов. В связи с этим к приезжим в Индии относятся максимально негативно.

Девушка по имени Мария уже несколько недель не может уехать домой с острова Гоа. «Мы не выходим из дома где-то с 11 утра и до позднего вечера. Местные действительно настроены очень агрессивно. Я сегодня с этим столкнулась, когда меня буквально вытолкнули из супермаркета. Все из-за того, что им неграмотно подают тему эпидемии в СМИ. Народ специально настраивают против туристов», — уверена девушка.

А вот Элина и Алексей сейчас в Португалии. Туристы изначально собирались отправиться в Италию, но уже в середине марта ситуация в стране была очень напряженной. «Мы стали смотреть, где из европейских стран меньше всего зараженных. Выяснили, что в Португалии. Сюда прилетели 17 марта. Честно, тогда проблема еще не стояла так остро. Мы считаем, что не приложили руку к распространению коронавируса, ведь гуляли по максимально малолюдным местам страны», — подчеркнул Алексей.