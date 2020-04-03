«Мы всеми брошены и унижены»: как выживают российские туристы, оставшиеся за границей в разгар пандемии

После того как практически все страны мира закрыли границы из-за эпидемии, туристы оказались в катастрофической ситуации. Некоторым из нихс трудом, но все же удалось вернуться домой, а вот другие продолжают буквально выживать в незнакомых городах.
Распространение коронавируса привело к беспрецедентным мерам: практически все государства мира закрыли границы для туристов. Сейчас самолеты курсируют только для того, чтобы эвакуировать граждан и вернуть их на родину. Поскольку количество рейсов минимизировано, выбраться из Азии, Европы и Африки под силу далеко не всем россиянам, пишет «СтарХит» со ссылкой на YouTube-канал «Редакция».
Так, туристки Юлия и Вера застряли на острове Занзибар. Сначала девушки жили в отеле, но потом он закрылся. Они так бы и остались на улице, но на помощь пришли местные жители. «Знакомые согласились выручить нас и поселили у себя дома. Они фактически спасли нам жизнь. Сейчас мы ходим на местные рынки, покупаем там самую дешевую еду. Постоянно сталкиваемся с негативом в Сети. Люди спрашивают, зачем мы куда-то поехали, когда ситуация такая опасная? То есть мы не только всеми брошены, но еще и унижены», — поделились переживаниями девушки.
Еще одна гражданка России по имени Мария застряла в Таиланде. Девушка призналась, что незадолго до поездки уволилась и решила несколько недель отдохнуть в экзотической стране, а по возвращении возобновить поиски работы. Однако именно в этот период в мире произошла глобальная вспышка коронавируса.
Очень сложная ситуация сложилась в Индии. Дело в том, что местные власти уверены в иностранном происхождении коронавируса. По их мнению, эпидемия распространяется по территории страны именно из-за туристов. В связи с этим к приезжим в Индии относятся максимально негативно.
Девушка по имени Мария уже несколько недель не может уехать домой с острова Гоа. «Мы не выходим из дома где-то с 11 утра и до позднего вечера. Местные действительно настроены очень агрессивно. Я сегодня с этим столкнулась, когда меня буквально вытолкнули из супермаркета. Все из-за того, что им неграмотно подают тему эпидемии в СМИ. Народ специально настраивают против туристов», — уверена девушка.
А вот Элина и Алексей сейчас в Португалии. Туристы изначально собирались отправиться в Италию, но уже в середине марта ситуация в стране была очень напряженной. «Мы стали смотреть, где из европейских стран меньше всего зараженных. Выяснили, что в Португалии. Сюда прилетели 17 марта. Честно, тогда проблема еще не стояла так остро. Мы считаем, что не приложили руку к распространению коронавируса, ведь гуляли по максимально малолюдным местам страны», — подчеркнул Алексей.
Россия уже выделила около 1,5 миллиардов рублей (около 20 миллионов евро) для возвращения граждан на родину. Однако многие туристы жалуются на то, что попасть на бесплатные чартерные рейсы почти невозможно, а места на некоторые самолеты продаются за баснословные суммы. Так, вернуться из Таиланда сейчас можно примерно за 50-70 тысяч рублей (около 1000 евро). Именно поэтому многие путешественники принимают решение остаться в месте нахождения и ждать, когда ситуация все-таки изменится.