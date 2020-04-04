Скорпионы сомневаются, а Девы негодуют. Какие эмоции чаще всего испытывают люди определенного знака зодиака

Астрологи рассказали, какие чувства захватывают рожденных под своими созвездиями людей.
Астрологи отмечают, что каждый зодиакальный знак наделяет его представителя ярко выраженными группами эмоций и чувств. Что испытывают люди, рожденные под своими созвездиями, перечислил портал Rodgor-vlg.ru.
Раки, Львы и Скорпионы
Чаще других подвержены сомнениям. Понять это со стороны бывает сложно. Эти знаки склонны скрывать эмоции. В мыслях же они постоянно возвращаются к уже совершенным поступкам, обдумывая правильность своих действий.
Овны, Близнецы и Стрельцы
Рожденных под этими знаками нередко одолевают переживания. Такие люди бывают весьма эмоциональны и бурно реагируют на разного рода события своей жизни.
Девы, Весы и Козероги
Принадлежащий к одному из этих знаков человек склонен к негативным эмоциям. По мнению астрологов, такие чувства появляются у представителей трех созвездий чаще, чем у других.
Тельцы, Водолеи и Рыбы
Волнуются из-за чужого мнения. Для некоторых из них важна лишь точка зрения близкого друга. Другие переживают о том, что про них думает все окружение.