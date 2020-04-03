В Ласнамяэ жителям напоминают главное правило выгула собак, которое нарушают многие
По просьбе жителей в Ласнамяэ на пешеходно-велосипедной дорожке Тондираба было установлено пять информационных знаков «Собака должна быть на поводке», чтобы напомнить владельцам животных о действующих в Таллинне правилах содержания собак и кошек.
«Мы понимаем, что чрезвычайное положение усложнило жизнь и владельцам собак, чьи четвероногие друзья привыкли бегать и играть на собачьих площадках без поводка. Однако, находясь в общественном месте, собака должна быть в ошейнике и на поводке. Это необходимо в целях безопасности как людей, так и самих животных», - пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.
На сегодняшний день, помимо прогулочной зоны Тондираба, были также получены запросы на установку аналогичных информационных табличек и из других частей района.
Напоминаем, что в соответствии с городскими правилами содержания домашних животных, свободный выгул собак без поводка разрешен только на предусмотренных площадках или во дворах частных домов.
Всего в Таллинне 20 городских площадок для выгула собак, но в данный момент они закрыты в целях борьбы с распространением коронавируса. Мы призываем владельцев собак проявить ответственность и отнестись к ситуации с пониманием.