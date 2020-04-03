Иллюзионисты Дмитрий Зорин и Александр Замашка проведут бесплатный мастер-класс по фокусам онлайн!
Известные эстонские иллюзионисты Дмитрий Зорин и Александр Замашка в период самоизоляции решили взбодрить детей и их родителей и устроить для всех желающих бесплатное развлекательное шоу и интересный мастер-класс по фокусам в режиме онлайн!
Мастер-класс будет проходить в прямом эфире в Instagram-канале @kadabralive: это отличный повод собраться всей семьей у экранов и весело провести время уже 6 апреля в 18:00.
Закованный в цепи🗝😈 Без шанса на освобождение... @aleksandrzamashka может открыть замки без единого ключа🔥 Самый опасный иллюзион на сегодняшний день! Напоминаем, что мы ждем всех в прямой эфире 06.03 в 18:00! Мы покажем как делать фокусы и обучим Вас, как удивить своих друзей и близких!😎 Подписывайся на наш акк прямо сейчас! #акк #инста #прямойэфир #фокусник #аквариум #цепи #таймер #опасность #освобождение #обучение #дети