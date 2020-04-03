Иллюзионисты Дмитрий Зорин и Александр Замашка проведут бесплатный мастер-класс по фокусам онлайн!

Известные эстонские иллюзионисты Дмитрий Зорин и Александр Замашка в период самоизоляции решили взбодрить детей и их родителей и устроить для всех желающих бесплатное развлекательное шоу и интересный мастер-класс по фокусам в режиме онлайн!