Как покупать и обрабатывать продукты из магазина в эпидемию?

Как обеззаразить продукты в упаковках?

В Роспотребнадзоре ответили на вопросы о том, как правильно обрабатывать продукты, которые принесли из магазина. По словам экспертов, если продукт герметично упакован, его необходимо промыть водой с мылом. В остальных случаях упаковку следует обработать антибактериальными салфетками.

Почему не стоит делать большие запасы продуктов?

Специалисты не рекомендуют делать запасы и приобретать продукты впрок, так как продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания. А в просроченных крупах, орехах и сухофруктах может завестись пищевая моль и другие вредители, которые способны нанести вред здоровью.

Также эксперты рекомендуют всем, находящимся на режиме самоизоляции, рационально подходить к составлению ежедневного меню, чтобы избежать набора веса из-за снижения мобильности. Перед походом в магазин стоит уточнить, какие продукты уже есть дома, и составить список с учетом рекомендуемых суточных норм потребления. При планировании также важно соблюдать принципы сбалансированного рациона питания.

Как вести себя в магазине и правильно выбирать продукты?

Оказавшись в магазине, необходимо протереть ручку торговой тележки или корзинки влажной салфеткой. Также можно использовать перчатки, чтобы избежать прямого контакта с поверхностями, которые могут быть потенциально зараженными.

В первую очередь стоит сложить в тележку продукты, которые хранятся при комнатной температуре. А скоропортящиеся продукты из холодильных витрин и морозильных камер необходимо положить в самую последнюю очередь.

Также следует обратить внимание на то, в каких условиях продукция хранится в магазине и соответствуют ли они температурным режимам, указанным производителем. Если температура хранения выше указанной производителем, стоит отказаться от покупки.

Лучше выбирать упакованные товары. Особенно если речь идет о продуктах, которые употребляются без термической обработки.

Перед тем, как остановить свой выбор на том или ином товаре, нужно внимательно осмотреть его упаковку, изучить срок годности и состав. Это важно в том числе для того, чтобы не приобрести продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Кроме того, нужно учитывать принципы соблюдения товарного соседства. К примеру, готовая к употреблению еда не должна лежать на одной полке с сырыми продуктами. Такое соседство может вызвать загрязнение готовой продукции и в дальнейшем привести к пищевому отравлению или кишечной инфекции. Аналогичные правила должны учитываться при загрузке тележки или корзинки и при перекладывании продуктов в сумки и пакеты на кассе.

Как приобретать продукты с доставкой на дом?

Прежде чем открыть пакет с едой или продуктами, необходимо вымыть руки. Стоит помнить, что до этого вы держали в руках деньги или банковскую карточку, открывали дверь и так далее.

Скоропортящиеся продукты должны доставляться в сумке-холодильнике или в термопакете. Если же служба доставки не соблюдает это требование, от покупки можно отказаться.

Открыв пакет, необходимо внимательно проверить сроки годности, целостность упаковки, отсутствие вмятин и вздувшихся крышек на металлических консервных банках. На овощах и фруктах не должно быть признаков увядания, плесени и гнили. От испорченных и поврежденных продуктов покупатель имеет право отказаться.