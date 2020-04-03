«Это офигенно придуманный сценарий»: Самойлову и Джигана уличили в пиар-разводе

Продюсер Яна Рудковская поддержала Самойлову в ее выборе, но похже в своем Telegram назвала ход Самойловой и Джигана ничем иным как пиаром. По ее словам, пытаясь развестись, Оксана и Джиган на самом деле «разводят» всех. «Пришло время на этом зарабатывать, а так как я не верю, что у продуманного Дениса съехала крыша, зная его, он очень неглупый парень и Оксана тем более. Думаю мы получим скоро новое «Реалити-шоу»», - выдала Яна в Telegram.

Отметим, что в минувшем году Рудковская и сама была не прочь попиариться в шоу «Яна супер», которое продюсировала Ксения Собчак. В выпусках Яна показывала подставные конфликты с супругом Евгением Плющенко, а также конкурировала с его якобы любовницей, слухи о которой появились как раз перед запуском первого сезона.

«Это все офигенно придуманный сценарий!», - уверена Рудковская.

Напомним, ранее в Сети появлялись мнения о том, что скандал в семье Оксаны Самойловой и Джиган - тщательно спланированная акция, пишет Topnews. Именно по такой схеме наращивали свою популярность Ксения Бородина, запустив слухи о разладе с супругов Курбаном Омаровым из-за его якобы измен. Практически по такому же сценарию действует Агата Муцениеце, ругая за измены Павла Прилучного.