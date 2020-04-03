Пиарщица Фриске: Жанна не любила Шепелева

Пиар-директор Жанны Фриске во время работы певицы в двух «Дозорах» Ася рассказала «ЭГ» о том, что «певица не любила Дмитрия Шепелева».
Она очень тепло отзывается о Жанне, ее отце и, мягко говоря, невысокого мнения о Шепелеве. Ася считает, что Шепелев выкрал ребенка Платона ради наследства Жанны. «У Жанны были романы, и были мужчины, которых она действительно любила. Что касается Дмитрия Шепелева, с ним она познакомилась в тот период, когда у нее было все - деньги, слава, не было только семьи и ребенка. Дмитрий умело ухаживал за Жанной. Он был милый, симпатичный, вежливый, умный, и Жанна решила родить от него ребенка. Отец Жанны сразу невзлюбил Шепелева, потому что видел его истинную сущность. На тот момент больших денег у Шепелева не было. Тогда как один концерт Жанны стоил 25 тысяч долларов», - рассказала пиарщица певицы.
Ася убеждена в том, что деньги не нужны отцу Жанны Фриске. Просто он не хочет, чтобы наследство Жанны досталось Дмитрию Шепелеву, которого он считает плохим человеком, и намерен с ним бороться до конца своей жизни.