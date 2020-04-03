Поколение Covid - как будут общаться люди после пандемии

За короткое время пандемия перевернула с ног на голову важные ритуалы и традиции. Социологи твердят, что это только начало. Коммуникация между людьми уже не будет прежней - на смену поколению Z придет поколение Covid, то есть тех, кто усвоил карантинные привычки. «Вести.ua» разобрались, от каких ритуалов откажутся люди и перейдет ли человечество в онлайн-мир.

Новая эра для интровертов

Социологи утверждают, что из-за глобальной изоляции в мире начнут «размножаться» новые интроверты. Это люди, которые способны жить только сами с собой, не выходить из дому, но при этом вести активную жизнь в Сети. По словам Памелы Парески, профессора общественных наук в Чикагском университете, личное общение таких людей будет частично или полностью заменено видеочатами, дополнительными телефонными звонками, виртуальными вечеринками.

По словам социолога Алексея Фирсова, тенденция социофобии в мире усиливалась и без воздействия карантина, но именно пандемия стала катализатором.

«Если говорить в целом, стремление к автономному существованию усиливается уже годами. Пандемия лишь простимулирует эти тенденции и ускорит процесс», - заявил он и добавил, что одного вируса недостаточно, чтобы создать долгосрочные модели поведения. Будут люди, которые после вынужденной изоляции непременно вернуться к привычному образу жизни. Это происходит из-за того, что историческая память человечества короткая и становиться еще короче, потому что растет скорость изменений.

Во время вынужденного карантина люди займутся поисками более комфортных форм общения. Те, кто так и не смогут распрощаться с практикой личных контактов или даже изголодаются по нему, будут и дальше проводить время оффлайн. Правда? теперь люди станут подбирать целесообразные и наиболее необходимые для них формы общения.

Рукопожатия и объятия уйдут в прошлое

По словам Парески, рукопожатия скоро совсем выйдут из моды. Подобные социальные ритуалы будут ассоциироваться с опасностью. В связи с пандемией и ограничениями физических контактов у людей будущего рукопожатие может заменить, например, кивок головы. Некоторые и сейчас считают рукопожатие архаичным актом патриархального общества. Он изначально предназначен исключительно для мужчин и призван показать, что у них в руке нет оружия. Во всех сферах жизни, кроме делового общения, такое приветствие используется все реже.

По словам Роберта Дингуолла, профессора социальных наук Университета Ноттингема, проблемы также могут возникнуть с объятиями и другими подобными телесными контактами. «Вероятно, мы не будем держаться на расстоянии двух метров от других, но то, что мы будем обнимать своих близких реже - это факт», - заявил социолог.