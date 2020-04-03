Сало, картошка, пиво и еще пять продуктов, которые очень полезны для здоровья сердца

Наибольшее влияние на наше здоровье оказывает наш образ жизни: пищевые привычки, двигательная активность, умение справляться со стрессами. И продукты, которые мы едим каждый день, в итоге могут стать поддержкой для нашего здоровья — или наоборот, причиной развития серьезных болезней. Мы собрали несколько продуктов, которые стоит есть почаще, чтобы поддержать здоровье сердца — ведь именно от здоровья этого важнейшего органа зависит наше долголетие!

Сало

Да-да, мы не ошиблись: жирное, неоднократно обруганное диетологами сало — очень полезный для здоровья сердца продукт. Дело в том, что большую часть жиров в сале составляют мононенасыщенные кислоты, которые очень полезны для здоровья сосудов и сердца, так как «растворяют» опасный холестерин. Так что несколько ломтиков сала в день — рекомендованная врачом норма!

Семечки

В 100 г семечек подсолнечника содержится 10% суточной нормы магния — элемента, необходимого для нормальной работы сердца. Также эти семечки богаты цинком, который также нужен для здоровья сердечно-сосудистой системы. А тыквенные семечки богаты полезными пищевыми волокнами, которые снижают объем опасного холестерина. И магния в них тоже очень много: в 65 граммах содержится суточная норма этого элемента.

Пиво

Пиво — самый доступный источник кремния, элемента, который помогает снизить риск развития атеросклероза, заболевания, поражающего сосуды и приводящего к инфаркту. Для того, чтобы получить суточную дозу кремния, достаточно выпить всего один полулитровый бокал пива — главное, не закусывать его жирной пищей!

Кофе

Умеренное употребление кофе помогает снизить аритмию — к такому выводу пришли ученые уз Сиднейского университета. А если выпивать в день 4 чашечки ароматного напитка, то можно существенно снизить риск развития сосудистых заболеваний. Главное, пейте черный кофе, без молока и сливок.

Томатная паста

Ликопин — важный элемент, который жизненно необходим нашему сердцу. Чем меньше его содержание в организме, тем выше риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями. А проще всего его получить из томатной пасты: всего в 4 граммах содержится суточная норма ликопина — это меньше чайной ложки!

Картошка

Диетологи все чаще советуют не исключать картофель из рациона, даже если вы придерживаетесь диеты. Отварной картофель или запеченный без масла безопасен для фигуры и очень полезен для здоровья. Дело в том, что картошка богата калием, который помогает регулировать кровяное давление, а также витамином В6, очень важным для создания красных кровяных телец.

Бананы

Еще один продукт, который ни в коем случае нельзя выбрасывать из своего рациона: всего один небольшой банан в день поможет поддерживать необходимый уровень калия и натрия, обеспечивающих нормальное функционирование всех мышц — в том числе сердечной. Очень полезно, а главное — вкусно!

Йогурт