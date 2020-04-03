Джиган перестал выходить на связь после объявления о разводе

Коллеги 34-летнего артиста по звездному цеху с понимаем относятся к этому, зная о тяжелых переменах в его личной жизни. «Сейчас готовим треки с Джиганом и певицей Габриэлой (участницей четвертого сезона шоу «Голос», — прим. «СтарХита»). Но я не буду давать комментарий на тему его личной жизни, только в рамках творчества. С Денисом мы сотрудничаем только дистанционно, но пока он не на связи», — поделился со «СтарХитом» продюсер Алексей Стрельцов.

По словам Стрельцова, рэпер пишет новый альбом, который в корне отличается от предыдущего. «Треки в нем будут исполняться частично на испанском, португальском и, конечно, русском языках», — добавил продюсер.

Недавно Оксана Самойлова заявила о разводе с Джиганом

К слову, пышнотелую Габриэлу не раз травили хейтеры, считающие, что она пытается копировать Оксану Самойлову и открыто флиртует с женатым артистом. Правда, никому в голову не пришло, что Габи счастлива в браке со своим супругом уже много лет.

«Да, я видела все эти нелестные комментарии в свой адрес. Никак не реагирую на них, пусть пишут, что хотят! У меня есть муж, с которым мы счастливы вместе уже 13 лет. У нас есть дочь, сын! С Джиганом мы знакомы давно — около 10 лет. Он является партнером моего супруга. Возможно, скоро мы выпустим совместную песню. Джиган хочет трек в бразильском стиле, я его в этом поддерживаю. Конкретного материала пока нет. Все находится на стадии обсуждения», — откровенничала брюнетка.

Габриэлу и Джигана связывает только сотрудничество

Габриэла предпочла не обсуждать проблемы Джигана, связанные с запрещенными препаратами. А ведь именно из-за пристрастия рэпера к наркотикам и измен Оксана приняла решение расстаться с ним.