Гороскоп на 3 апреля: Львы готовы к обновлениям, а Водолеям стоит уделить внимание своему здоровью

Эта первая апрельская пятница в основном находится под управлением мощного 11-го лунного дня, имеющего несколько разносторонних названий: «Огненный меч», «Хребет» и «Корона». Влияние этих благоприятных и сильных лунных суток начнется сразу после полудня и продлится до обеда завтрашнего дня. В этот день вы легко сможете почувствовать прилив сил и желание действовать, но будьте осторожны, ведь важно созидать, а не разрушать.
Овен
Вашей энергии в этот день хватит на десятерых. Вы успеете переделать столько дел, что сами не поверите в свою работоспособность.
Телец
Приятный день, когда у вас есть все шансы заработать солидную прибыль. Распорядитесь полученными финансами правильно.
Близнецы
Вам пригодится опыт прошлых лет. Не отказывайтесь поделиться своими знаниями с окружающими.
Рак
Лев
Подходящее время, чтобы попрощаться с ненужными вещами или изжившими себя отношениями. Вы развяжете себе руки для обновления.
Дева
Вам пытаются вставить палки в колеса, поэтому не разгоняйтесь, пока не проверите пути для безопасного отступления.
Весы
Прислушивайтесь к внутреннему голосу и развивайте в себе творческое начало – и работа будет плодотворной.
Скорпион
Если вы нуждаетесь в поддержке, не стесняйтесь попросить помощи. Вы сможете побороть любое вмешательство извне.
В этот день перед вами откроется перспектива профессионального роста. Не упустите шанс и воспользуйтесь им, советует «Сегодня».
Козерог
Не стоит хвататься за все одновременно – так вы рискуете не довести дело до логического конца или не сделать его качественно.
Водолей
Ваше самочувствие обусловлено скорее психологическим состоянием, а не реальными проблемами со здоровьем.
Рыбы
Если вы чего-то боитесь, лучше сразу честно себе в этом признаться. Не стоит форсировать события.