Гороскоп на 3 апреля: Львы готовы к обновлениям, а Водолеям стоит уделить внимание своему здоровью

Овен

Вашей энергии в этот день хватит на десятерых. Вы успеете переделать столько дел, что сами не поверите в свою работоспособность.

Телец

Приятный день, когда у вас есть все шансы заработать солидную прибыль. Распорядитесь полученными финансами правильно.

Близнецы

Вам пригодится опыт прошлых лет. Не отказывайтесь поделиться своими знаниями с окружающими.

Рак

Лучше торопиться медленно, вдумчиво взвешивая каждый свой шаг. Не переживайте, так вы больше успеете сделать.

Лев

Подходящее время, чтобы попрощаться с ненужными вещами или изжившими себя отношениями. Вы развяжете себе руки для обновления.

Дева

Вам пытаются вставить палки в колеса, поэтому не разгоняйтесь, пока не проверите пути для безопасного отступления.

Весы

Прислушивайтесь к внутреннему голосу и развивайте в себе творческое начало – и работа будет плодотворной.

Скорпион

Если вы нуждаетесь в поддержке, не стесняйтесь попросить помощи. Вы сможете побороть любое вмешательство извне.

Стрелец

В этот день перед вами откроется перспектива профессионального роста. Не упустите шанс и воспользуйтесь им, советует «Сегодня».

Козерог

Не стоит хвататься за все одновременно – так вы рискуете не довести дело до логического конца или не сделать его качественно.

Водолей

Ваше самочувствие обусловлено скорее психологическим состоянием, а не реальными проблемами со здоровьем.

Рыбы