Дезинфекция и бесполезность изоляции: в чем правы и где заблуждаются сторонники версии о фейке всемирного масштаба

Психика человека устроена так, что нам хочется верить в лучшее. А в последнее время хороших новостей остро не хватает. Увы, такова реальность. А может, все-таки нет? Вдруг опасность пандемии коронавируса сильно преувеличена? Да и не пандемия это на самом деле, а SARS-CoV-2 - вовсе не новый вирус-убийца, а всего лишь разновидность ОРВИ, простуды, и уж точно не опаснее гриппа. Именно такие, безусловно, радующие и обнадеживающие выступления стали широко распространяться последнее время.