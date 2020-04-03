Дезинфекция и бесполезность изоляции: в чем правы и где заблуждаются сторонники версии о фейке всемирного масштаба

«Комсомолка» собрала самые яркие аргументы отрицателей серьезной угрозы COVID-19 и комментарии экспертов, уверенных в правильности жестких мер борьбы с новым вирусом, пишет Topnews.
Психика человека устроена так, что нам хочется верить в лучшее. А в последнее время хороших новостей остро не хватает. Увы, такова реальность. А может, все-таки нет? Вдруг опасность пандемии коронавируса сильно преувеличена? Да и не пандемия это на самом деле, а SARS-CoV-2 - вовсе не новый вирус-убийца, а всего лишь разновидность ОРВИ, простуды, и уж точно не опаснее гриппа. Именно такие, безусловно, радующие и обнадеживающие выступления стали широко распространяться последнее время.
Авторы подобных версий не только политологи и экономисты, относительно далекие от медицины, но и, например, практикующие врачи. Настоящим хитом в соцсетях стал пост питерского медика Александры Новоселовой. «Врач-терапевт, пережившая не одну и не две эпидемии гриппа, а также ОРВИ», - представляется автор. В своей популярной публикации она приводит самые частые аргументы разоблачителей пандемии коронавируса. Прокомментировать их мы попросили иммунолога, эксперта по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.
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