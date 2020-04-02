Бизнесмен и бывший возлюбленный Ксении Собчак пытался покончить с собой

61-летний Умар Джабраилов считается одним из самых успешных российских бизнесменов. Он владеет компанией «Аванти Стройгрупп», а также является вице-президентом «Творческого союза художников России». Однако сегодня его имя появилось в новостях не в связи с карьерными достижениями, а по весьма трагической причине.

Как выяснили журналисты, находясь в гостинице на Измайловском шоссе, мужчина нанес себе несколько ранений. Позже, поняв, что совершил ошибку, он замотал порезы на руках полотенцем.

Скорую для бизнесмена вызвал его водитель. Сам Джабраилов объяснил произошедшее «шоковым состоянием», но вдаваться в подробности отказался. Сейчас за его самочувствием следят врачи. Известно, что мужчину поместили в отделение кризисных состояний и психосоматических расстройств.

Напомним, что это далеко не первый скандал, связанный с именем бизнесмена. В 2017 году Умар Алиевич был задержан за стрельбу в одной из московских гостиниц. Разбирательства по этому делу продолжались несколько месяцев и широко освещались в СМИ. Тогда Джабраилов признал свою вину в суде и выплатил штраф за нарушение общественного порядка.

Умар Джабраилов ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Известен бизнесмен и многочисленными громкими романами. Ему приписывали связь с Наоми Кэмпбелл и Шэрон Стоун. Также Джабраилов встречался и с Ксенией Собчак. Ходили даже слухи о скорой свадьбе влюбленных. Но в итоге пара рассталась. Недавно в социальных сетях предприниматель признался, что период отношений с телеведущей был одним из самых ярких в его жизни.