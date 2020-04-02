Олег Тиньков покидает пост главы банка из-за рака

Олег Тиньков больше не может заниматься вопросами своего банка. Сейчас бизнесмен проходит сложное лечение, и у него нет ни сил, ни времени на решение рабочих проблем, пишет Starhit.ru.
Еще в начале марта 52-летний Олег Тиньков заявил, что борется острой формой лейкемии. Диагноз был поставлен бизнесмену в октябре 2019 года, но он предпочитал скрывать его от окружающих. Теперь же предприниматель решил покинуть пост главы «Тинькофф Банка», поскольку все его время уходит на посещение врачей и курсы химиотерапии.
«Я намерен покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф банка в течение ближайших нескольких недель. Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — подчеркнул бизнесмен.
Напомним, что Олег Тиньков начал работать в сфере банковского бизнеса еще в 1994 году. Сейчас его детище считается одной из самых популярных компаний в России, а по объему собственных капиталов банк занимает 15 место в стране.
Сейчас предприниматель вынужден еще и мириться с постоянными судебными разбирательствами. Его обвиняют в подаче фальшивой налоговой декларации в министерство юстиции США. По мнению оппонентов Тиньков, бизнесмен намеренно занизил сумму своих доходов. Из-за тяжб Олег Юрьевич не может покинуть Лондон.
Сам Тиньков признавался, что не стал бы рассказывать о своем диагнозе, но судебные разбирательства буквально заставили его это сделать. «Это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку… Что касается вопросов американских властей относительно моих налогов в прошлом, их уже решают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом», — признавался предприниматель.