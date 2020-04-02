Дана Борисова призналась, что занималась эскортом, и назвала свою самую большую цену

Дана Борисова рассказала, что в прошлом действительно оказывала секс-услуги за деньги. Однако от «карьеры» в этой сфере ей пришлось отказаться. Она приезжала на встречи в полубессознательном состоянии, употребив запрещённые вещества, чтобы заглушить негативные эмоции. После ведущую отправили на лечение, что помогло ей вернуться к нормальной жизни, передает Life.
Это было, может, 3–4 раза. И я приезжала на эти встречи нетрезва настолько, что даже представить нельзя. Все, что можно было употребить, я употребила. Потому что на трезвую это производить для меня было страшно, больно, невыносимо. Я приезжала нетрезва, просто в хламину. Клиенты очень жаловались, поэтому спроса как бы и не было. Слава богу, меня забрали в ребцентр,
— рассказала Дана Борисова.
Раскрыла Дана и самую большую сумму, которую ей предлагали потенциальные клиенты, — 300 тысяч рублей. Но она отметила, что после реабилитации ей подобные предложения неинтересны.
Однако после недавней ссоры с дочкой Дану снова заподозрили в возвращении к пагубным привычкам. Тогда она заявила, что прошла два теста на наркотики, которые показали отрицательный результат. Сейчас экс-ведущая «Армейского магазина» выпустила автобиографию, где подробно рассказала о своей жизни с зависимостью.