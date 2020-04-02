Дана Борисова призналась, что занималась эскортом, и назвала свою самую большую цену

Это было, может, 3–4 раза. И я приезжала на эти встречи нетрезва настолько, что даже представить нельзя. Все, что можно было употребить, я употребила. Потому что на трезвую это производить для меня было страшно, больно, невыносимо. Я приезжала нетрезва, просто в хламину. Клиенты очень жаловались, поэтому спроса как бы и не было. Слава богу, меня забрали в ребцентр,