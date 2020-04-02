ШАШЛЫКИ ОТМЕНЯЮТСЯ ⟩ У реки Пирита во время эпидемии люди пировали, но больше у них такой возможности нет

Да, семьи по-прежнему могут вместе проводить время, и читательница портала Limon.ee, которая ежедневно гуляет у реки Пирита, сообщает, что еще позавчера в специальных шашлычных домиках отдыхали целые семьи с детьми, напитки лились рекой и доносился вкусный запах мяса. Но теперь власти Таллинна пресекли подобные действия и оградили данные места отдыха забором на время эпидемии коронавируса. Не нужно спорить, сейчас действительно самое безопасное место - дома. И чем раньше все это поймут, тем меньше людей заболеют и тем скорее мы начнем выходить из коронакризиса.