ШАШЛЫКИ ОТМЕНЯЮТСЯ ⟩ У реки Пирита во время эпидемии люди пировали, но больше у них такой возможности нет

Трудно представить, что в момент, когда государство просто умоляет жителей страны остаться дома и без особой надобности никуда не выходить и уж тем более не устраивать банкеты и праздники, не все готовы ради собственного же здоровья пожертвовать погожим деньком и отказаться от начала шашлычного сезона в большом городе.
Да, семьи по-прежнему могут вместе проводить время, и читательница портала Limon.ee, которая ежедневно гуляет у реки Пирита, сообщает, что еще позавчера в специальных шашлычных домиках отдыхали целые семьи с детьми, напитки лились рекой и доносился вкусный запах мяса. Но теперь власти Таллинна пресекли подобные действия и оградили данные места отдыха забором на время эпидемии коронавируса. Не нужно спорить, сейчас действительно самое безопасное место - дома. И чем раньше все это поймут, тем меньше людей заболеют и тем скорее мы начнем выходить из коронакризиса.
Напомним, что до этого в Таллинне были закрыты детские площадки и площадки для выгула собак.
Сегодня у реки можно наблюдать подобную картину. Смотрите фото!