Экс-солистка SEREBRO порадовала фанатов пикантным фото

Полина Фаворская написала романтичное стихотворение и сопроводила его откровенным снимком, пишет Пятый канал.
Экс-солистка группы SEREBRO Полина Фаворская решила поделиться с подписчиками в Instagram литературным детищем. Певица написала романтичное стихотворение о лете и любви. Свой поэтический шедевр звезда сопроводила откровенной фотографией.
На снимке Полина Фаворская сидит с оголенными ягодицами на подоконнике, закинув ноги на оконную раму.
«Обещай мне… Когда наступит лето, мы купим мои любимые конфеты (киндеры сюрпризы) и пойдем кататься в парк на скейтах», — написала поп-дива в микроблоге.
Фанатам очень понравилось трогательное стихотворение Полины Фаворской. Многие поклонники удивились таланту исполнительницы к поэзии. Однако большинство пользователей соцсети отметили потрясающую фигуру любимицы, а вовсе не ее дар. Особое внимание было уделено ее стройным длинным ножкам. Пользователи оставили под публикацией множество комментариев со словами восхищения.
«Кайфовая»; «Куколка, шикарная красавица!»; «Солнечный зайчик ты», — написали фолловеры.
28-летняя Полина Наливалкина, снискавшая популярность под творческим псевдонимом Фаворская, родилась в Волгограде. Девушка стала знаменитой после участия в скандальном реалити-шоу «Каникулы в Мексике».
View this post on Instagram
Обещай мне... Когда наступит лето, Мы купим мои любимые конфеты (Киндеры сюрпризы) И пойдём кататься в парк на скейтах Держаться за руки и просто мчаться По набережной. вниз. До Воробьёвых гор. И никого не замечать в упор. Там купим 2 французских хотдога Все это зальём холодной колой И свесив ноги, чуть касаясь воды Часами проболтаем о любви, Сладко втягивая горький дым Коричневого фильтра. И мир вдруг станет резко зыбким В клубах выдыхаемого, как от заводских труб, Когда ты невзначай коснёшься моих губ... А потом я предложу тебе вина И буду глупо танцевать до утра И никакого сложного контента Обещай мне. Когда наступит лето...