Экс-солистка SEREBRO порадовала фанатов пикантным фото

Экс-солистка группы SEREBRO Полина Фаворская решила поделиться с подписчиками в Instagram литературным детищем. Певица написала романтичное стихотворение о лете и любви. Свой поэтический шедевр звезда сопроводила откровенной фотографией.

На снимке Полина Фаворская сидит с оголенными ягодицами на подоконнике, закинув ноги на оконную раму.

«Обещай мне… Когда наступит лето, мы купим мои любимые конфеты (киндеры сюрпризы) и пойдем кататься в парк на скейтах», — написала поп-дива в микроблоге.

Фанатам очень понравилось трогательное стихотворение Полины Фаворской. Многие поклонники удивились таланту исполнительницы к поэзии. Однако большинство пользователей соцсети отметили потрясающую фигуру любимицы, а вовсе не ее дар. Особое внимание было уделено ее стройным длинным ножкам. Пользователи оставили под публикацией множество комментариев со словами восхищения.

«Кайфовая»; «Куколка, шикарная красавица!»; «Солнечный зайчик ты», — написали фолловеры.