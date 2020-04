Экс-солистка SEREBRO порадовала фанатов пикантным фото

View this post on Instagram

Обещай мне... Когда наступит лето, Мы купим мои любимые конфеты (Киндеры сюрпризы) И пойдём кататься в парк на скейтах Держаться за руки и просто мчаться По набережной. вниз. До Воробьёвых гор. И никого не замечать в упор. Там купим 2 французских хотдога Все это зальём холодной колой И свесив ноги, чуть касаясь воды Часами проболтаем о любви, Сладко втягивая горький дым Коричневого фильтра. И мир вдруг станет резко зыбким В клубах выдыхаемого, как от заводских труб, Когда ты невзначай коснёшься моих губ... А потом я предложу тебе вина И буду глупо танцевать до утра И никакого сложного контента Обещай мне. Когда наступит лето...