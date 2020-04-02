Из-за отмены рейсов трое россиян вынуждены жить на пляже во Вьетнаме

Трое российских туристов из Кировской области вынуждены уже несколько дней жить на пляже во Вьетнаме, потому что не могут вернуться на родину из-за введенных ограничений на фоне пандемии коронавируса, а также отсутствия денег.

Как рассказали Лайфу мужчины, они прилетели на отдых во Вьетнам 10 марта, но тут же местные власти их отправили на двухнедельный карантин. Подозрения на коронавирус не подтвердились, а когда россиян отпустили, выяснилось, что их рейс в Россию отменен, отель их уже не принимает. Кроме того, авиаперевозчик не стал возвращать деньги за билеты. Поэтому туристы даже не имели средств, чтобы попытаться добрать до России другими авиарейсами.