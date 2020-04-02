Из-за отмены рейсов трое россиян вынуждены жить на пляже во Вьетнаме

По словам мужчин, авиаперевозчик отменил все рейсы на родину, но деньги не вернул, поэтому они не смогли купить другие билеты, пишет Лайф.
Трое российских туристов из Кировской области вынуждены уже несколько дней жить на пляже во Вьетнаме, потому что не могут вернуться на родину из-за введенных ограничений на фоне пандемии коронавируса, а также отсутствия денег.
Как рассказали Лайфу мужчины, они прилетели на отдых во Вьетнам 10 марта, но тут же местные власти их отправили на двухнедельный карантин. Подозрения на коронавирус не подтвердились, а когда россиян отпустили, выяснилось, что их рейс в Россию отменен, отель их уже не принимает. Кроме того, авиаперевозчик не стал возвращать деньги за билеты. Поэтому туристы даже не имели средств, чтобы попытаться добрать до России другими авиарейсами.
Оказавшись без средств к существованию и крыши над головой, российские туристы разбили небольшой палаточный лагерь прямо на одном из местных пляжей. Помогают местные жители. Вьетнамцы делятся едой, приносят воду и товары первой необходимости. Мужчины надеются на помощь от государства, потому что самостоятельно не имеют возможности вернуться на родину.
Смотри видео ЗДЕСЬ!