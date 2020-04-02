«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

К сожалению, в этом году не будет песенного конкурса "Евровидение". Взамен мы намерены объединить Европу 16 мая с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм. Мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году, и членов Европейского вещательного союза в других странах транслировать это шоу в духе единства и объединения,