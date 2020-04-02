Ученые выяснили, сколько времени коронавирус живет на поверхностях

Исследование показало, что после очистки дезинфицирующим средством вирус можно обнаружить на очищенной поверхности в течение еще как минимум трех часов, передает marthastewart.com. Кроме того, исследователи установили, что вирус живет на металлических поверхностях до четырех часов, на бумаге и картоне - до 24 часов, а на пластике и нержавеющей стали - до трех дней.

«При прикосновении к поверхности из нержавеющей стали 70% находящегося на поверхности вируса останется на руках, но в случае с тканью и бумагой (деньгами) на руки попадет лишь 1%», - сказал Чарльз Герба, профессор микробиологии и иммунологии в Университете Аризоны. В то же время, эффективнее всего вирус передается от одного человека к другому.