Врачи предупреждают о передаче коронавируса половым путем

«Если начинается сближение, то половой путь не самый главный. Хотя об этом тоже, конечно, нужно думать, тем более находясь на карантине», - подчеркнул Пушкарь.

Как сообщал «Рамблер», ученые считают основными путями распространения коронавируса капли, которые образуются при чихании и кашле, тесный контакт с инфицированными и прикосновение к загрязненным поверхностям.

По данным Национальной комиссии Китая по здравоохранению, вирусом также можно заразиться через контакт с зараженными фекалиями и мочой или через их аэрозолизацию. Аэрозолизация означает превращение в частицы, достаточно мелкие, чтобы их можно было перенести по воздуху, например, при смывании в туалете. Поэтому при смывании важно закрывать крышку унитаза.