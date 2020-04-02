Врачи предупреждают о передаче коронавируса половым путем

Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь заявил, что новый коронавирус передается половым путем, но этот способ передачи не является основным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России 24».
«Если начинается сближение, то половой путь не самый главный. Хотя об этом тоже, конечно, нужно думать, тем более находясь на карантине», - подчеркнул Пушкарь.
Как сообщал «Рамблер», ученые считают основными путями распространения коронавируса капли, которые образуются при чихании и кашле, тесный контакт с инфицированными и прикосновение к загрязненным поверхностям.
По данным Национальной комиссии Китая по здравоохранению, вирусом также можно заразиться через контакт с зараженными фекалиями и мочой или через их аэрозолизацию. Аэрозолизация означает превращение в частицы, достаточно мелкие, чтобы их можно было перенести по воздуху, например, при смывании в туалете. Поэтому при смывании важно закрывать крышку унитаза.