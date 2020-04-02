«Я уже час одна, руку раздуло в два раза»: дневник заболевшей коронавирусом из Коммунарки

Продюсер рекламы и кино Мария Мухина попала в Коммунарку 12 дней назад. Еще по дороге в Москву из Европы девушка почувствовала недомогание — поднялась температура, появилась слабость. «Да, я боялась подцепить вирус, но ездила в Штутгарт, а потом в Лондон по учебе, ситуация была еще не критическая, — делится Маша. — Жизнь там кипела: пабы, мюзиклы, никаких людей в масках и только гели для рук везде солд-аут. Но вдруг в одночасье все изменилось. И начался план-перехват: как вернуться домой».

17 марта после приземления в Шереметьево Мухиной в самолете померили температуру и отправили заполнять анкетные данные. С бумагой она подошла к «лаборантам», попросила их сделать тест на «корону» — переживала из-за самочувствия, но списывала на нервы. У Марии взяли мазки из горла и носа и отправили на карантин. Через несколько дней, которые она провела на самоизоляции, скорая забрала девушку в Коммунарку.

Мария Мухина ведет дневник о своем лечении

22 марта

13:25 У меня положительный тест, и я в палате в Коммунарке. Какие симптомы? Температура прыгает до 38,5, заложенность носа, кашель (причем и мокрый), боль в горле, еще у меня какая-то сыпь, но это, наверное, от нервов. В обычной жизни в таком состоянии мы выигрывали тендеры и готовили съемки. Когда болела ангиной три года назад, мне было намного фиговей.

20:20 Про запахи. Я их никогда не чувствую при ОРВИ, сейчас тоже не ощущаю. Вкусы воспринимаю, но слабее. Аппетит есть, но тут не веганское меню — так что небольшое страдание.

23 марта

17:00 Мне кажется, это была самая сложная ночь. Температура поднялась до 38,4, кашляла я много и сильно, до состояния, что сводит челюсть и того гляди вырвет. Так что ходила под потолком. Проверяла? нет ли крови в слюне, ощущение было, что уже кусок мяса, а не горло.

В какой-то момент не выдержала и нажала на красную кнопку, чтобы ко мне пришли медработники. Веселые ребята решили поставить мне капельницу. Я им сразу сказала, что раньше никогда не делала, но давайте. Настроена была оптимистично — меня ж спасают, ждала облегчения. Но иглу всадили как-то странно, больно — тут же стало вести, как будто упаду в обморок. Я расплакалась и сказала, что мне ничего не надо.

Весь день то засыпаю, то просыпаюсь... Перелезаю из одной кровати в другую, от кашля выплевываю все больше мокроты. Врач приходил новый, опять задал все те же самые вопросы, никаких ответов про КТ и анализы. Где-то я услышала про пневмонию в свой адрес и теперь переживаю. Спросила про лечение — молчание. Обещался еще прийти. Жду.