«Засыпали и не просыпались»: российские военврачи в Италии описали странные смерти от коронавируса

Сегодня стали известные первые результаты их работы. Российские специалисты рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.

Как пишет «Московский комсомолец», в итальянском городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, инфицированные коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни просто засыпали и не просыпались. В одном из пансионатов для пожилых людей в Громо было зафиксировано пять таких случаев за прошедшие сутки.