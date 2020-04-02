«Засыпали и не просыпались»: российские военврачи в Италии описали странные смерти от коронавируса

В Италии зафиксированы странные смерти от коронавируса. Объявлены первые результаты.
В начале минувшей недели президент России Владимир Путин отправил в Италию спецмиссию российских военврачей в качестве помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Среди них насчитывается 100 эпидемиологов и вирусологов.
Сегодня стали известные первые результаты их работы. Российские специалисты рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Как пишет «Московский комсомолец», в итальянском городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, инфицированные коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни просто засыпали и не просыпались. В одном из пансионатов для пожилых людей в Громо было зафиксировано пять таких случаев за прошедшие сутки.