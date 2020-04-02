Гороскоп на 2 апреля: Раки смогут повысить самооценку, а Козерогам придется решать чужие проблемы

Утро этого четверга не должно быть активным, напряженным и в результате нервным. У большинства из нас в нынешних обстоятельствах есть возможность подольше полежать в постели и побездельничать. Именно так и стоит поступить, а ближе к 11 часам дня можно отряхнуть себя сонное и депрессивное состояние и начать строить планы на будущее. Помните, что своими сегодняшними мыслями и настроениями мы создаем свое новое будущее. Давайте отнесемся к этому с ответственностью.
Овен
Учитесь слушать своего собеседника: часто самая простая беседа способна разрешить чуть ли не мировые проблемы.
Телец
Иногда ради общего благого дела можно не обращать внимания на критику окружающих, когда они вас не понимают, пишет «Сегодня».
Близнецы
День принесет противодействие и конфликтную ситуацию. Вам придется постоять за себя, чтобы защитить свое мнение.
Рак
Лев
Если вы ощущаете в себе силы что-то менять и можете предложить идеи для улучшения – смело применяйте это на практике.
Дева
В этот день вам придется отвлечься от насущных дел на состояние своего здоровья, которое попросит внимания к себе.
Весы
В этот день у вас удачно пройдут запланированные дела, как по рабочим вопросам, так и с развлекательной целью.
Скорпион
День благоприятно провести в уединении и погружении в себя. Это период восстановления и накопления сил.
Обращайте внимание на чужое мнение, потому что в этот день у вас вряд ли получится решить проблему без посторонней помощи.
Козерог
Вам придется мирить конфликтующие стороны, даже если вам не слишком хочется встревать в чужие проблемы.
Водолей
Звезды рекомендуют прислушиваться к чужим умным мыслям и советам, чтобы поправить финансовое положение.
Рыбы
Вам не стоит замахиваться на кардинальные действия, но вот проанализировать свои ошибки будет полезно.