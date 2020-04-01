Пользователи соцсетей возмущаются карантинным фото Михалковой из «Уральских пельменей»

Известная российская актриса и телеведущая, ранее выступавшая в составе шоу «Уральские пельмени» неожиданно удивила Сеть необычным постом.
В Instagram Михалкова решила подбодрить своих поклонников, находящихся, как и она, в условиях карантина и вынужденной самоизоляции. «Однажды всё закончится. И страх, и вынужденная самоизоляция. Мы покинем дома и, щурясь от летнего солнца, с неудержимой страстью отправимся вдаль», - начала она публикацию.
«Среди ослепительных вершин Алтая, чистейших озер и заповедных лесов Хакасии - древних местах силы и вдохновения, где была пролетом после римских каникул. У нас тысячи уникальных, невероятной красоты мест, которые невозможно променять ни на какой типичный »олинклюзив«», - расхваливает она страну.
Михалкова добавила, что «однажды все закончится» и призвала комментаторов «заново открыть Россию».
Однако пользователи Сети скептически отнеслись к ее порыву. Многие припомнили, что ее совсем недавно Михалкова прекрасно проводила время в путешествиях и несколько недель жила в США, где, сравнивая себя с русскими классиками Буниным, Пушкиным, Чеховым и другими, рассказывала о том, что за пределами родины гораздо лучше удается писать книги.