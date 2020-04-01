Пользователи соцсетей возмущаются карантинным фото Михалковой из «Уральских пельменей»

Развивая мысль о том, что в настоящее время она смотрит сквозь окно квартиры на «ледяной и пустынный центр Москвы», Юлия задумалась о том, куда сама поедет после окончания этой ситуации. «Бесконечные пляжи Майами? Нет. Париж, Мальдивы? Нет и нет. Почему? Я объехала полмира, прожила в лучших отелях, перепробовала почти все сорта устриц и везде испытывала просто удовольствие. Но не счастье», - пишет она, отмечая, что настоящее счастье ей удалось найти только в России.

«Среди ослепительных вершин Алтая, чистейших озер и заповедных лесов Хакасии - древних местах силы и вдохновения, где была пролетом после римских каникул. У нас тысячи уникальных, невероятной красоты мест, которые невозможно променять ни на какой типичный »олинклюзив«», - расхваливает она страну.