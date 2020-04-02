Назван самый явный признак заражения коронавирусом

По их словам, ряд клеток в носу содержат белки, по которым коронавирус ударяет в первую очередь, а инфекция проникает в организм. Поэтому люди, у которых появился только этот симптом, являются одними из главных разносчиков коронавируса. Они не осознают, что заражены, но заражают вирусом окружающих.

Исследователи отметили, что утрата способности распознавать запахи была замечена почти у 60% пациентов, тест на COVID-19 которых оказался позже положительным, и только у 18% - отрицательным. Получается, что потеря нюха указывает на коронавирус точнее, чем высокая температура и боль в животе.

Ученым удалось создать модель, определяющую, по какой комбинации симптомов можно уверенно сказать, что человек заражен COVID-19. В их числе - потеря обоняния и вкуса, высокая температура, кашель, слабость, диарея, боли в животе и потеря аппетита.

«По нашим данным, в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность заболеть COVID-19 в три раза выше, и поэтому им следует самостоятельно изолироваться в течение семи дней, чтобы уменьшить распространение заболевания», - отметил профессор колледжа Тим Спектор.

Однако, как полагают эксперты Британской ассоциации оториноларингологии, этот симптом может свидетельствовать о заражении другого коронавируса, а не SARS-CoV-2. Так что они советуют обращать внимание также на состояние глаз, особенно - покраснение и коньюктивит.

Ранее американские специалисты заявили, что дискомфортное состояние глаз может быть следствием воспалительного процесса в организме, вызванного коронавирусом.