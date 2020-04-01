Ср, 1.04.2020
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Максим Фадеев нашел тайный смысл в коронавирусе

Максим Фадеев

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Музыкальный продюсер Максим Фадеев решил поделиться своими размышлениями о коронавирусе с подписчиками своей страницы в Instagram, пишет Rambler.ru.

Он сравнил коронавирус с божьей карой и вспомнил библейский сюжет, когда египетский фараон долго отказывал Моисею и понес наказание. Сейчас, по мнению Фадеева, сложилась похожая ситуация.

Кто становился героями, кто был лидерами мнений? Смешно сказать, на кого ещё вчера равнялась молодежь! А теперь этот маленький вирус всех расставил по своим местам и указал, кто хозяин на планете. И в этом я вижу вмешательство свыше,

— пишет Фадеев.

Продюсер допускает мысль, что кто-то его осудит за такие слова, но он уверен в своей правоте.

Многие сегодня поняли, что мы из себя представляем и насколько мы хрупки перед величием природы. Она заставит человека себя уважать! Иначе, мы закончим так же, как и те, кто был до нас на этой Земле и был смыт потопом еще и еще раз!

— убежден продюсер.

Он напоминает, что сейчас будущее зависит от каждого из нас, нельзя оставаться равнодушными.

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