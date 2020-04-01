Дмитрий Тарасов негодует из-за того, что ему не откладывают выплаты алиментов в карантин

Спортсмен возмущен, что, несмотря на пандемию и объявленный карантин, он должен соблюдать стандартные сроки выплат алиментов, пишет Woman.ru.
У Дмитрия Тарасова то и дело возникают проблемы с алиментами для старшей дочери Ангелины. В свое время из-за этого у 33-летнего спортсмена скопился многомиллионный долг перед первой семьей.
В такой ситуации на имущество Тарасова даже накладывался арест.
31 марта Дмитрий сообщил, что ему снова угрожают подобные меры пресечения. Все потому, что мужчина не сможет вовремя внести ежемесячный платеж по алиментам из-за пандемии.
Пока действует самоизоляция, Дмитрий не хочет покидать дом и ездить в банк, чтобы оплатить сумму по алиментам. Онлайн-перевод мужчине, по неизвестным причинам, недоступен.
«Реальность такова, что мы должны сидеть на карантине во избежание собственного заражения и своих родных и близких, а также незнакомых людей. Так вот, насчет алиментов. Мне написал с утра судебный пристав, что я должен выплатить всю сумму до 1 апреля. Карантин — это глобальная проблема всех стран, людей, организаций. Сейчас каждый из нас оказался в неприятной ситуации, это форс-мажорные обстоятельства, а мне говорят, что я должен был предугадать и заранее обо всем позаботиться», — возмущается Тарасов в своем Telegram-канале.
Особенно футболиста задело, что юрист, занимающийся вопросами алиментов, припомнил о том, что Дмитрий недавно приобрел для третьей супруги новый автомобиль. Мужчина обвинил представителя власти в травле его семьи.