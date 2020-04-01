Дмитрий Тарасов негодует из-за того, что ему не откладывают выплаты алиментов в карантин

У Дмитрия Тарасова то и дело возникают проблемы с алиментами для старшей дочери Ангелины. В свое время из-за этого у 33-летнего спортсмена скопился многомиллионный долг перед первой семьей.

«Реальность такова, что мы должны сидеть на карантине во избежание собственного заражения и своих родных и близких, а также незнакомых людей. Так вот, насчет алиментов. Мне написал с утра судебный пристав, что я должен выплатить всю сумму до 1 апреля. Карантин — это глобальная проблема всех стран, людей, организаций. Сейчас каждый из нас оказался в неприятной ситуации, это форс-мажорные обстоятельства, а мне говорят, что я должен был предугадать и заранее обо всем позаботиться», — возмущается Тарасов в своем Telegram-канале.