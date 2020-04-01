Сирет Котка не изменяет традициям даже в режиме ЧП и продает свое авто

Член Рийгикогу и политик Сирет Котка выставила на продажу свою белую Toyota Prius Premium 2015 года. «Я была единственным пользователем этого автомобиля», — написала Сирет к публикации в Facebook.

«Конечно, оборудование этого автомобиля было изготовлено таким образом, что мне нужно было обращаться исключительно в представительство ELKE для регулярного технического обслуживания, добавлять жидкость для омывания окон и заправляться. Если честно — думаю, я больше ничего и не смогла бы сделать с машиной»

Политик отмечает, что, поскольку ей нравится комфортное вождение, автомобиль оснащен аксессуарами, которые делают вождение более приятным. «В салоне светлая кожа, которую легко чистить. Летняя и зимняя резина (обе я использовала один сезон) на разных литых дисках. За эти годы у машины не было никаких технических проблем, поэтому я могу спокойно отдать ее новому владельцу», — добавила Котка.

«Дорогие друзья, поделитесь, пожалуйста, моим постом, чтобы мой верный спутник нашел правильного владельца!» Среди поделившихся записью Котка пообещала разыграть три именные кружки.

Сирет Котка за рулем своего автомобиля. ФОТО: Konstantin Sednev

«У меня есть традиция обновлять свою машину каждые пять лет», — объяснила Котка Elu24 о своем решении продать автомобиль. «А летом исполняется пять лет, и для меня это просто хорошая привычка, и каждый человек становится жертвой своих привычек».

Отвечая на вопрос, как пройдет продажа автомобиля во время чрезвычайной ситуации, Котка сказала, что в настоящий момент продажа автомобиля не достигла такого уровня, когда заинтересованные лица захотели бы увидеть автомобиль физически. «Как именно будет выглядеть продажа этого автомобиля, на данный момент сложно предсказать, как эта встреча и все остальное может состояться. Никаких конкретных встреч в настоящее время не запланировано, но интерес уже проявляют. Я не знаю, нужно ли будет показывать машину завтра или через месяц, когда ситуация будет совсем другая».