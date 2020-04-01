«Меня не нужно жалеть»: после объявления о разводе Оксана Самойлова поделилась своими чувствами

Я сейчас не буду закрываться. За последние два месяца, я уже пережила внутри весь первичный шок, вчерашний пост — новость для вас, я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть. Я молодая, сильная, умная, добрая, веселая, красивая и уверенная в себе. Мои дети — моя сила, мое украшение. И я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду. Так что, надеюсь, я найду в себе силы не грустить или хотя бы не грустить в инстаграме. Сейчас и так всем нелегко, но нужно держаться. Берегите свои семьи, цените и любите друг друга,