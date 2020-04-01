53-летняя певица Саманта Фокс обручилась с подругой

Звезда 80-х и исполнительница хита Touch Me Саманта Фокс объявила о помолвке с норвежкой Линдой Олсен. Об этом пишет TVNET со ссылкой на издание HELLO!.
Известно, что 53-летняя Саманта обручилась с 45-летней Линдой спустя четыре года после смерти своей предыдущей возлюбленной Миры Страттон. Женщина скончалась от онкологии. Саманта и Мира прожили вместе 12 лет.
Линда Олсен родом из Норвегии. Она мать двоих детей.
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Напомним, британская певица Саманта Фокс совершила каминг-аут в 2003 году, после встречи с Мирой (она многие годы была менеджером певицы). В 80-х годах исполнительница жила с австралийцем Питером Форестером. Вместе они усыновили и воспитывали сына Саймона, который трагически погиб.
В 80-е годы Саманта Фокс была одним из секс-символов поп-музыки. За всю карьеру 12 ее хитов попадали в число 75 лучших песен Великобритании, из них 8 – в горячую десятку. В 1996 году она снялась для октябрьского выпуска журнала Playboy. Это были ее последние фотографии в обнаженном виде.