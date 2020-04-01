Ср, 1.04.2020
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Little Big отмечают день рождения: самые известные песни группы

Little Big

ФОТО: Eurovision Song Contest

1 апреля для участников группы Little Big – настоящий праздник! В 2020 российскому коллективу исполняется 7 лет!

Никто и подумать не мог, что ребята станут такими популярными не только на родине, но и за ее пределами. Какие песни прославили группу Little Big, расскажет Joinfo.com.

Little Big отмечают 7-летие со дня основания

В честь такого значимого события в официальном instagram звезд шоу-бизнеса появился соответствующий пост.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Именно 1 апреля 2013 года вышел наш первый клип – Everyday I’m drinking. Хотим поблагодарить всех тех, кто с нами уже давно или только начинает знакомиться с нашим творчеством. Спасибо, что слушаете, смотрите наши клипы, принимаете участие в наших челленджах! Мы это ценим и обещаем дальше радовать вас новым материалом» – пишут участники коллектива.

Уже спустя год после презентации своего первого клипа Little Big выпустили свой первый альбом, а дальше популярность обрушилась на ребят, как из рога изобилия.

Самые известные песни Little Big

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’m Banana man 🍌 ⠀ 📸: @alina_pasok

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Все поклонники группы знают, что просто слушать их песни не так интересно, как смотреть клипы, ведь каждый ролик становится маленьким фильмом. А какие у них танцы!

SKIBIDI

Эти движения знают все! Их повторяют и маленькие дети, и молодые душой пенсионеры!

FARADENZA

Приключения в доме отдыха никого не оставили равнодушными!

LollyBomb

А в этом клипе даже можно увидеть образ Ким Чен Ына.

GO BANANAS

Вообще вне конкуренции!

Uno

Ну, и куда же без «Uno»! Именно с этой песней Little Big должны были представить Россию на сцене Евровидения-2020.

К сожалению, песенный конкурс не состоится в Нидерландах в 2020 году, но выступление группы увидеть в мае все-таки будет можно! Европейский вещательный союз принял решение организовать онлайн-концерт. Радости поклонников нет предела!

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