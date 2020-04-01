Little Big отмечают день рождения: самые известные песни группы

Никто и подумать не мог, что ребята станут такими популярными не только на родине, но и за ее пределами. Какие песни прославили группу Little Big, расскажет Joinfo.com.

Little Big отмечают 7-летие со дня основания

В честь такого значимого события в официальном instagram звезд шоу-бизнеса появился соответствующий пост.

«Именно 1 апреля 2013 года вышел наш первый клип – Everyday I’m drinking. Хотим поблагодарить всех тех, кто с нами уже давно или только начинает знакомиться с нашим творчеством. Спасибо, что слушаете, смотрите наши клипы, принимаете участие в наших челленджах! Мы это ценим и обещаем дальше радовать вас новым материалом» – пишут участники коллектива.

Уже спустя год после презентации своего первого клипа Little Big выпустили свой первый альбом, а дальше популярность обрушилась на ребят, как из рога изобилия.

Самые известные песни Little Big

Все поклонники группы знают, что просто слушать их песни не так интересно, как смотреть клипы, ведь каждый ролик становится маленьким фильмом. А какие у них танцы!

SKIBIDI

Эти движения знают все! Их повторяют и маленькие дети, и молодые душой пенсионеры!

FARADENZA

Приключения в доме отдыха никого не оставили равнодушными!

LollyBomb

А в этом клипе даже можно увидеть образ Ким Чен Ына.

GO BANANAS

Вообще вне конкуренции!

Uno

Ну, и куда же без «Uno»! Именно с этой песней Little Big должны были представить Россию на сцене Евровидения-2020.