Дезинфекция в машине: какие места обязательно нужно обрабатывать

Самый действенный метод предотвращения коронавирусной инфекции – самоизоляция. Но, иногда приходиться выходить в магазин или аптеку. Как вести себя в закрытом помещении и правильно носить маску, – все знают. Но многие ездят на работу на своем авто, подвозят медиков или привозят еду и лекарства своим родственникам. Автомобиль тоже нужно дезинфицировать!
Одна из автомобильных компаний выпустила подробную инструкцию, что и как нужно обеззараживать в автомобиле.
1. Пассажиры. По возможности не берите в попутчики незнакомых людей, особенно с симптомами острых респираторных заболеваний. Если у вас есть пассажиры, то все должны находиться в масках. Обязательно поделитесь с друг другом номерами телефонов, чтобы в случае заболевания можно было быстро выявить контактных лиц. Попросите пассажира ничего не трогать в салоне (кроме ручки двери и ремня безопасности).
3. Дезинфицирующие средства. Специальных средств для дезинфекции авто не требуется. Достаточно антисептика или спиртосодержащих салфеток. Протирание изопропиловым спиртом никак не навредит деталям в салоне. Спиртом (не менее 70%) можно протирать и обшивку, но без фанатизма, чтобы она не стала мокрой. Не нужно усердствовать и при протирании кожаных деталей, при постоянном контакте со спиртом кожа может изменить цвет.
Не обрабатывайте детали перекисью водорода – это может им навредить. А сенсорные экраны лучше не протирать средствами на основе аммония.