Дезинфекция в машине: какие места обязательно нужно обрабатывать

Самый действенный метод предотвращения коронавирусной инфекции – самоизоляция. Но, иногда приходиться выходить в магазин или аптеку. Как вести себя в закрытом помещении и правильно носить маску, – все знают. Но многие ездят на работу на своем авто, подвозят медиков или привозят еду и лекарства своим родственникам. Автомобиль тоже нужно дезинфицировать!

Одна из автомобильных компаний выпустила подробную инструкцию, что и как нужно обеззараживать в автомобиле.

Фото: Сегодня

1. Пассажиры. По возможности не берите в попутчики незнакомых людей, особенно с симптомами острых респираторных заболеваний. Если у вас есть пассажиры, то все должны находиться в масках. Обязательно поделитесь с друг другом номерами телефонов, чтобы в случае заболевания можно было быстро выявить контактных лиц. Попросите пассажира ничего не трогать в салоне (кроме ручки двери и ремня безопасности).

2. Салон. В салоне авто есть несколько самых "грязных" мест, которых водитель касается чаще всего. Их надо протирать антисептиком или спиртосодержащими салфетками 2 раза: когда вы садитесь в авто, и когда выходите. Особое внимание следует уделить рулю, коробке передач, подлокотникам, ручному тормозу, ручке двери, переключателю мультимедийной системы, переключателю поворотов и фар.

Самые "грязные" места внешней поверхности автомобиля – ручка, рычаг багажника. Обязательно протирайте их до касания и после поездки.

3. Дезинфицирующие средства. Специальных средств для дезинфекции авто не требуется. Достаточно антисептика или спиртосодержащих салфеток. Протирание изопропиловым спиртом никак не навредит деталям в салоне. Спиртом (не менее 70%) можно протирать и обшивку, но без фанатизма, чтобы она не стала мокрой. Не нужно усердствовать и при протирании кожаных деталей, при постоянном контакте со спиртом кожа может изменить цвет.