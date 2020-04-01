Названа смертельная опасность употребления грейпфрута

Вещества, содержащиеся в грейпфруте, в сочетании с приемом лекарств могут нанести серьезный вред организму и даже привести к смерти. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на онлайн-газеу SasaPost.
Тропический фрукт часто включают в состав диет из-за его низкой калорийности и высокого содержания клетчатки, вызывающего чувство сытости.
В соке грейпфрута содержатся фуранокумарины — вещества, способные нарушить работу цитохрома P45. Этот фермент контролирует концентрацию лекарств и токсинов в крови.
В результате действующие вещества медикаментов могут накапливаться в организме в опасных количествах или, наоборот, их эффективность может снижаться из-за низкой концентрации.
Причем подавление действия ферментов идет в течение 24 часов, поэтому выдерживать интервал между приемом лекарства и употреблением фрукта бессмысленно.
Грейпфруты влияют на эффективность около 50 препаратов. Среди них статины, ряд антиаритмических и обезболивающих препаратов, средства от повышенного артериального давления, некоторые антигистаминные лекарства, противоопухолевые и препараты эстрогенов, включая противозачаточные таблетки, а также виагра.
В качестве побочных эффектов могут появиться нарушение сердечного ритма, внезапная остановка сердца, образование тромбов, повреждение почек, поражение костного мозга, разрушение мышечных волокон.