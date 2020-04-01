Названа смертельная опасность употребления грейпфрута

Тропический фрукт часто включают в состав диет из-за его низкой калорийности и высокого содержания клетчатки, вызывающего чувство сытости.

В соке грейпфрута содержатся фуранокумарины — вещества, способные нарушить работу цитохрома P45. Этот фермент контролирует концентрацию лекарств и токсинов в крови.

В результате действующие вещества медикаментов могут накапливаться в организме в опасных количествах или, наоборот, их эффективность может снижаться из-за низкой концентрации.

Причем подавление действия ферментов идет в течение 24 часов, поэтому выдерживать интервал между приемом лекарства и употреблением фрукта бессмысленно.

Грейпфруты влияют на эффективность около 50 препаратов. Среди них статины, ряд антиаритмических и обезболивающих препаратов, средства от повышенного артериального давления, некоторые антигистаминные лекарства, противоопухолевые и препараты эстрогенов, включая противозачаточные таблетки, а также виагра.