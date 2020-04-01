Ср, 1.04.2020
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Названы наихудшие дни в апреле, которые заставят даже оптимистов рвать на себе волосы

Плохой день. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В апреле будет несколько дней, которые станут наихудшими в жизни многих людей. В эти неблагоприятные дни ожидаются несчастные случаи, неприятности дома и на работе, а также разлады в семье.

Эзотерики говорят, если знать, когда ждать беду, можно быть во всеоружии и сделать все от себя возможное, чтобы нивелировать эти моменты.

Итак, наихудшие дни в апреле: 1,8, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26 и 30 числа.

Стоит отказаться от поездок в эти дни, а также от совершения финансовых операций, косметических процедур и крупных покупок.

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