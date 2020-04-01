Анастасия Волочкова обвинила в домогательствах бывшего директора балета Мариинского театра

Поначалу работа в театре нравилась блондинке, но все изменилось со сменой руководства. Новый директор Махар Вазиев сразу дал понять, что положил глаз на юную Волочкову.

«Во всеуслышание в присущей ему вульгарной форме, указывая на меня, заявил: «А вот эта будет моей». Для меня и сейчас такая постановка вопроса звучит дико и неприемлемо. А уж в девятнадцать лет… Тем более, что в то время у меня уже был роман с Фарухом Рузиматовым — он был солистом Мариинского театра и моей первой серьезной любовью. Но даже если бы мое сердце в тот момент было свободно, я бы даже помыслить не могла о том, что свою карьеру можно построить на каких-то интимных отношениях с мужчиной. Как теперь выражаются — через постель, — вспоминает 44-летняя звезда.

Вазиев был несколько удивлен, когда Анастасия ответила ему твердым отказом на ухаживания. После этого балерина собралась увольняться из Мариинки, но руководитель не собирался так просто отпускать ее.

«Он, осознавая мою любовь к театру и к балету, оставил меня на «коротком поводке». Давал мне все новые и новые партии, но постоянно превращал мою жизнь в кошмар, надеясь на то, что испытания перевесят и сломят мою волю. Но я сумела разорвать этот порочный круг, прорвать блокаду Вазиева и в свободный период поехать танцевать в Японию. А позднее наладила контакты и с другими театрами, где впоследствии выступала. Я изначально твердо себе пообещала, что не дам Вазиеву превратить меня в крепостную балерину», — продолжила она.

Настя, изрядно подустав от повышенного внимания босса, все же написала заявление об уходе. Вазиев был в бешенстве, приказал ей больше никогда не переступать порог театра. «Но, слава Богу, дни Вазиева в Мариинском были уже сочтены. Вскоре он уехал в Милан, где едва не развалил труппу. Но, к счастью, в Италии сильно профсоюзное движение. Профсоюз балетных артистов не дал ему так развернуться, как в Мариинке. Из Милана его выгнали — за домогательства к балеринам, за деспотичность, за коррупцию», — заключила Волочкова в беседе с «Комсомольской правдой».