Ср, 1.04.2020
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Рассол от похмелья и «боль в мозгу»: ТОП-5 мифов о головной боли

Головная боль. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Наверное, только сверхлюди и роботы не страдают от головной боли по той или иной причине (а их - множество). Естественно, тема обрастает все новыми фактами, домыслами и догадками, которые уж никак не делают лучше, а то и вовсе вредят, пишет Mport.

Раз пришел час карантина - позаботься о здоровье и узнай о самых распространенных мифах о головной боли. 

«Болит мозг»

Головной мозг (то самое пресловутое серое вещество) нервных окончаний не имеет, потому болей в этой части тела быть просто не может. Зато могут болеть оболочки головного мозга, которые действительно пронизаны нервными окончаниями. 

А вот причиной боли могут быть нарушения проводимости шейного отдела позвоночника — из-за неправильной осанки, малоподвижного образа жизни и сопутствующих заболеваний. Отток крови ухудшается, оболочки головного мозга переполняются венозной кровью - негативное воздействие на мышцы, нервы, глаза и многое другое неминуемо. 

Метеозависимость = головная боль

Сами по себе изменения атмосферного давления не оказывают существенного влияния на здорового человека. Но многие склонны списывать неприятные ощущения в наивысшей точке тела именно на погоду. 

Фактически же, дело снова в нарушении кровоснабжения мозга, сопровождающимся повышенным или пониженным артериальным давлением.

Рассол снимает похмелье

Начнем с того, что есть разница между похмельем и похмельным синдромом. Первое - вещь хроническая, а второе - временное состояние после злоупотребления спиртным. Боль в голове в таких случаях связана с интоксикацией алкоголем: организм обезвожен и отравлен продуктами распада этила, которые, будучи не переработанными печенью, попадают прямиком в кровь и вызывают боль. 

Что же касается снятия симптома, соляные растворы в принципе неплохи в таких случаях, но лучше все же предпочесть специальные таблетки или банальный аспирин. 

Терпеть головную боль

Расхожая фраза "поболит и пройдет", конечно, удобна, но любая боль - это сигнал организма о помощи. Терпеть головную боль нельзя, а систематические приступы могут быть симптомами серьезных заболеваний - аневризмы или даже опухоли головного мозга. 

Мигрень и головная боль - одно и то же

Часто боль в висках ассоциируют с мигренью, но это далеко не так. У относительно здоровых людей может быть головная боль от перенапряжения (легкая или умеренная), сопровождающаяся ощущением сдавливания или распирания (может быть хронической). Мигрень же имеет собственные причины и проявления:  резкая и пульсирующая боль в одной половине головы, которая длится от нескольких часов до нескольких дней. 

Конечно, у женщин мигрень встречается чаще, но и утверждать, что ее не может быть у мужчин, нельзя. Приступу мигрени предшествует так называемая аура - онемение конечностей, слепые пятна в глазах или вспышки света. Лечение мигрени тоже отличается.

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