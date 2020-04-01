Рассол от похмелья и «боль в мозгу»: ТОП-5 мифов о головной боли

Наверное, только сверхлюди и роботы не страдают от головной боли по той или иной причине (а их - множество). Естественно, тема обрастает все новыми фактами, домыслами и догадками, которые уж никак не делают лучше, а то и вовсе вредят, пишет Mport.
Раз пришел час карантина - позаботься о здоровье и узнай о самых распространенных мифах о головной боли.
«Болит мозг»
Головной мозг (то самое пресловутое серое вещество) нервных окончаний не имеет, потому болей в этой части тела быть просто не может. Зато могут болеть оболочки головного мозга, которые действительно пронизаны нервными окончаниями.
А вот причиной боли могут быть нарушения проводимости шейного отдела позвоночника — из-за неправильной осанки, малоподвижного образа жизни и сопутствующих заболеваний. Отток крови ухудшается, оболочки головного мозга переполняются венозной кровью - негативное воздействие на мышцы, нервы, глаза и многое другое неминуемо.
Метеозависимость = головная боль
Сами по себе изменения атмосферного давления не оказывают существенного влияния на здорового человека. Но многие склонны списывать неприятные ощущения в наивысшей точке тела именно на погоду.
Фактически же, дело снова в нарушении кровоснабжения мозга, сопровождающимся повышенным или пониженным артериальным давлением.
Рассол снимает похмелье
Начнем с того, что есть разница между похмельем и похмельным синдромом. Первое - вещь хроническая, а второе - временное состояние после злоупотребления спиртным. Боль в голове в таких случаях связана с интоксикацией алкоголем: организм обезвожен и отравлен продуктами распада этила, которые, будучи не переработанными печенью, попадают прямиком в кровь и вызывают боль.
Что же касается снятия симптома, соляные растворы в принципе неплохи в таких случаях, но лучше все же предпочесть специальные таблетки или банальный аспирин.
Терпеть головную боль
Расхожая фраза "поболит и пройдет", конечно, удобна, но любая боль - это сигнал организма о помощи. Терпеть головную боль нельзя, а систематические приступы могут быть симптомами серьезных заболеваний - аневризмы или даже опухоли головного мозга.
Мигрень и головная боль - одно и то же
Часто боль в висках ассоциируют с мигренью, но это далеко не так. У относительно здоровых людей может быть головная боль от перенапряжения (легкая или умеренная), сопровождающаяся ощущением сдавливания или распирания (может быть хронической). Мигрень же имеет собственные причины и проявления: резкая и пульсирующая боль в одной половине головы, которая длится от нескольких часов до нескольких дней.
Конечно, у женщин мигрень встречается чаще, но и утверждать, что ее не может быть у мужчин, нельзя. Приступу мигрени предшествует так называемая аура - онемение конечностей, слепые пятна в глазах или вспышки света. Лечение мигрени тоже отличается.