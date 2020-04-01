1 апреля – День смеха: история веселого праздника

История праздника 1 апреля

Откуда пришел к нам праздник 1 апреля, точно не известно. По одной из версий, этот день зародился в Древнем Риме. Там отмечали праздник глупых – считалось, что здесь первоапрельский обман связан с праздником в честь божества Смеха.

Согласно другим версиям, День смеха появился в древней Индии, где в последний день марта отмечали праздник шуток. В стране в этот период праздновали день весеннего равноденствия, с народными гуляньями, шутками и шалостями.

Кроме того, есть предположение, что 1 апреля ранее отмечали ирландцы, и то в честь Нового года.

Есть и еще одна версия возникновения праздника, согласно которой День смеха связан с переходом на григорианский календарь, который был введен папой Григорием XIII в 1582 году.

Ранее Новый год отмечали в конце марта. Тогда новогодняя неделя начиналась 25 марта, а заканчивалась 1 апреля. Позже, в середине XVI века, король Карл IX реформировал во Франции календарь и перенес Новый год на 1 января.

Но привычка была сильнее, и многие продолжали отмечать 1 апреля как праздник. Тех, кто поздравлял друг друга в этот день, называли апрельскими дураками. Также было принято разыгрывать всех. Отсюда и пошел День смеха.