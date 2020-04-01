Ср, 1.04.2020
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Эстонский режиссер Эрго Кулд показал, кто у него в доме хозяин

Эрго Кулд и Грете Клейн

ФОТО: Madis Sinivee

Оператор и режиссер Эрго Кулд (43) опубликовал в Instagram великолепный снимок, пишет Elu24.

На фотографии, от которой подписчики пришли в восторг, изображена дочь Эрго. «Очаровательный командир», - подписал снимок счастливый отец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Võluv käskijanna 👸

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Эрго Кулд и его невеста Грете Клейн стали родителями в марте 2019 года.

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