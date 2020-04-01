Эстонский режиссер Эрго Кулд показал, кто у него в доме хозяин

На фотографии, от которой подписчики пришли в восторг, изображена дочь Эрго. «Очаровательный командир», - подписал снимок счастливый отец.
Эрго Кулд и его невеста Грете Клейн стали родителями в марте 2019 года.
Оператор и режиссер Эрго Кулд (43) опубликовал в Instagram великолепный снимок, пишет Elu24.
На фотографии, от которой подписчики пришли в восторг, изображена дочь Эрго. «Очаровательный командир», - подписал снимок счастливый отец.
Эрго Кулд и его невеста Грете Клейн стали родителями в марте 2019 года.