Семейные ужины по Skype, переоценка ценностей и ожидание бэби-бума: как белоруска в Италии переживает карантин

Ульяна Федотова уже почти полтора года живет со своим супругом Лоренцо в Италии. Знакомы они с 2016-го, поженились полтора года назад. Тогда минчанка переехала в Бари - это регион Апулия, юг страны. Лоренцо - геодезист, а Ульяна зарабатывает в Италии своими хобби в сфере красоты - украшениями ручной работы для невест, прическами и макияжем.