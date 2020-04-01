Семейные ужины по Skype, переоценка ценностей и ожидание бэби-бума: как белоруска в Италии переживает карантин

О чем сейчас шутят итальянцы, почему в очаге инфекции, Бергамо, нет музыкальных флешмобов и из-за чего ситуация на юге не так критична, как на севере, пишет Topnews.
Ульяна Федотова уже почти полтора года живет со своим супругом Лоренцо в Италии. Знакомы они с 2016-го, поженились полтора года назад. Тогда минчанка переехала в Бари - это регион Апулия, юг страны. Лоренцо - геодезист, а Ульяна зарабатывает в Италии своими хобби в сфере красоты - украшениями ручной работы для невест, прическами и макияжем.
Девушка говорит, что первые месяцы она все время куда-то бежала по белорусской привычке, не могла принять неспешный итальянский темп жизни. Piano-piano, то есть «тихо», «спокойно» - этих слов во всем придерживаются итальянцы.
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